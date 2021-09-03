ከአሸባሪው ህወሃት ጋር ጥምረት መፍጠር አገር መካድና በኦሮሞ ሕዝብ ላይ የደረሰውን በደል መርሳት ነው

ነሀሴ 15/2013 (ኢዜአ) የአገርና የሕዝብ ጠላት ከሆነው ከአሸባሪው ህወሓት ጋር ጥምረት መፍጠር አገር መካድና በኦሮሞ ሕዝብ ላይ የደረሰውን በደል መርሳት ነው ሲሉ አባገዳዎችና የሃይማኖት አባቶች ተናገሩ።
የኦሮሚያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤና አባገዳዎች በወቅታዊ አገራዊ ጉዳይ ላይ መክረዋል።
የሃይማኖት አባቶችና አባገዳዎቹ ሁላችንም የምንኖረው አገር ስትኖር በመሆኑ ኢትዮጵያን ማፍረስ አይቻልም ብለዋል።
የኦሮሞ ሕዝብ ከሌሎች ኢትዮጵያዊያን ጋር ሆኖ ኢትዮጵያን መሥርቷል፤ የውጭ ወራሪ ሲመጣም በአገሩ ጉዳይ ተደራድሮ አያውቅም ሲሉ ተናግረዋል።
አባገዳ ወርቅነህ ተሬሳ ኢትዮጵያዊያን የሃሳብ ልዩነት ቢኖራቸው እንኳን በችግር ጊዜ በአንድነት በጋራ ይቆማሉ ሲሊ አስረድተዋል።
በብሔርና በሃይማኖት ብንለያይም ያለችን አገር አንድ ስለሆነች ‘አንድነቷን ለማስጠበቅ በጋራ እንቆማለን’ ነው ያሉት።
ሀጂ ናስር አባፊጣ በበኩላቸው የአገርና የሕዝብ ጠላት ከሆነው ከአሸባሪው ህወሓት ጋር ጥምረት መፍጠር አገር መካድና በኦሮሞ ሕዝብ ላይ የደረሰውን በደል መርሳት ነው ሲሉ ተናግረዋል።
አያይዘውም መንግሥት ለሽብር ቡድኑ ድጋፍ የሚያደርጉና የኑሮ ውድነቱን የሚያባብሱ አካላት ላይ ሕጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ አመልክተዋል።
የውይይቱ ተሳታፊ አባ ሲኖዳ ኡርጋ በበኩላቸው አገር እና ሠላም ከሌለ መኖር አንችልም፤ በመሆኑም ለአገራችን ሠላም በአንድነት ልንቆም ይገባል ብለዋል።
የውጭ አገራት የኢትዮጵያን መንግሥት ለማዳከም የሚያደርጉት ጥረት አይሳካላቸውም ያሉት አባ ሲኖዳ
አሸባሪው ህወሓት ህጻናትን በጦርነት ከማስጨረስ ድርጊቱ ሊታቀብ እንደሚገባም ተናግረዋል።
የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ታዬ ደንደአ አሸባሪዎቹን ህወሓትና ሸኔን ለማጥፋት በአንድነት መቆምና ከመከላከያ ሠራዊት ጎን መሆን እንደሚገባ ገልፀዋል።
አሸባሪው የህወሓት ቡድን ሥልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ሃይማኖትን አዋርዷል፣ የሃይማኖት አባቶችን አስሯል፣ ደብድቧል፣ ሕዝቡንም በሃይማኖት በመከፋፈል ለአገዛዙ አመቻችቷል ሲሉ አስታውሰዋል።
ኢትዮጵያዊያን ላይ ከፍተኛ በደል ፈጽሟል፣ አፈናቅሏል፣ ገድሏል፣ አስሯልም ነው ያሉት።
በሕዝብ ትግል የተወገደው የህወሓት የሽብር ቡድን ተመልሶ ለመምጣት የሚያደርገው ጥረት በሕዝቦች የተባበረ ክንድ ከሽፎበታል ብለዋል።
የሸኔ የሽብር ቡድን ከህወሓት ጋር ሆኖ የኦሮሞን ትግል አቀጭጯል የሚሉት አቶ ታዬ ለሕዝብ ተቆርቋሪ የሆኑ ታጋዮችን ሲያጠፋ እንደቆየም አንስተዋል።
የኦሮሞ ሕዝብ በተለይም ወጣቱ በባዶ እጁ ሲታገል በነበረበት ወቅት አንድም ጥይት ያልተኮሰው አሸባሪው ሸኔ የሽብር አጋሩ ህወሓት ከሥልጣን ሲወርድ ወደ ሽብር ተግባሩ ገብቷል ብለዋል።
አሸባሪው ሸኔ የሕዝቡን ትግል ለመቀልበስ ንፁሃን ዜጎችን በመግደል የኦሮሞ ሕዝብ ጠላትነቱን ማስመስከሩንም ገልጸዋል።
አሸባሪው ህወሓት የሞት አፋፍ ላይ ሲሆን የሽብር አጋሩ ሸኔ ቡድኑን ለመታደግ ጥምረት በመፍጠር ለኦሮሞ ሕዝብ ያለውን ንቀት አሳይቷል ነው ያሉት።