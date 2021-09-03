በዞኖቹ በህዝብ ተሳትፎ ከ39 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የትምህርት ቤት ማስፋፊያ ሥራዎች ተከናወኑ

አርባ ምንጭ/ ሆሳዕና ነሀሴ 28/2013 በጋሞ እና ሀድያ ዞኖች የ2014 የትምህርት ዘመንን ውጤታማ ለማድረግ ህብረተሰቡን በማሳተፍ ከ39 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የትምህርት ቤት ማስፋፊያ ሥራዎች መከናወናቸው ተገለጸ።
በዞኖቹ በ60 ትምህርት ቤቶች በአዲሱ የትምህርት ፍኖተ ካርታ መሰረት ትምህርት ለመስጠት ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁም ተመላክቷል።
የጋሞ ዞን ትምህርት መምሪያ እንዳስታወቀው ህብረተሰቡ ባደረገው ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ ለቀጣይ ዓመት የትምህርት ዘመን የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች ተጠናቀዋል።
የመምሪያው ሃላፊ አቶ አብርሃም አምሳሉ ለኢዜአ እንዳሉት የ2014 የትምህርት ዘመንን ውጤታማ ለማድረግ ነዋሪዎች ባደረጉት የልማት ተሳትፎ ተጨማሪ መማሪያ ክፍሎችን መገንባት ተችሏል።
እንደእሳቸው ገለጻ፣ ህብረተሰቡ በቁሳቁስ፣ በጉልበትና በገንዘብ ያደረገው እገዛ ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ነው።
በእዚህም ተጨማሪ መማሪያ ክፍሎች፣ ወንበሮችና ጠረጴዛዎችን ከማሟላት ባለፈ የብዙ ትምህርት ቤቶችን አጥር ለማሳጠር መቻሉን ጠቁመዋል።
“ይህም ከኮቭድ-19 ስርጭት ጋር በተያያዘ የተማሪ ጥምርታን ከ1 ለ 50 ወደ 1 ለ 25 ዝቅ ያደርጋል፤ ተማሪዎች ያለስጋት ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ያስችላል” ብለዋል።
ባለፈው ዓመት በዞኑ 319 ሺህ ተማሪዎችን ለማስተማር መቻሉን ያስታወሱት አቶ አብርሃም፣ “በመጪው የትምህርት ዘመን ዕቅዱን 5 በመቶ ከፍ በማድረግ ከ387 ሺህ በላይ ተማሪዎችን ለመቀበል መታቀዱንና የተማሪዎች ምዝገባ መጀመሩን ተናግረዋል።
እንደ መምሪያ ሃላፊው ገለጻ ቀደም ሲል በነበረው የትምህርት ስርአት ከአገር በቀል ዕውቀት፣ ከግብረገብ፣ ከመማሪያ መጻህፍት ጥራት እንዲሁም ሳይንስና ቴክኖሎጂን በተግባር ከማስደገፍ አንፃር ከፍተቶች ይስተዋሉ ነበር።
ይህም በተማሪዎች ግንዛቤ እውቀት አቀባበል ላይ ተጽዕኖ ሲፈጠር መቆየቱን ነው ያስታወሱት።
ችግሩን ለመፍታት በዞኑ በጋሞ፣ ዘይሴ እና ጊዲቾ ቋንቋዎች በመታገዝ አዲሱ የትምህርት ፍኖተ ካርታ በ40 ትምህርት ቤቶች ተግባራዊ እንደሚደረግ አስታውቀዋል።
የቁጫ ወረዳ ሰላም በር የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር ሚልኪያስ ጮርፎ እንዳሉት፣ የአካባቢውን ማህበረሰብ በማስተባበር ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎችን ከመገንባት ባለፈ ለነባር ክፍሎች ዕድሳት ተደርጓል።
“የማስፋፊያ ስራው በክፍል ውስጥ የተማሪዎችን መጨናነቅ ከማስቀረት ባለፈ የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ያግዛል” ብለዋል።
በተመሳሳይ የሀድያ ዞን ትምህርት መምሪያ እንዳስታወቀው በዞኑ በሚገኙ ሀሉም ወረዳዎች ህብረተሰቡን በማሳተፍ በተከናወነ የልማት ሥራ ተጨማሪ መማሪያ ክፍሎችን መገንባትና ለነባሩ እድሳት ለማድረግ ተችሏል።
የዞኑ ነዋሪዎች ግምቱ 19 ሚሊዮን ብር የሆነ የጉልበት፣ የቁሳቁስና የገንዘብ ድጋፍ ያደረጉ ሲሆን በእዚህም በትምህርት ቤቶች ተጨማሪ የክፍሎች ግንባታና የእድሳት ስራ መሰራቱን መምሪያው አስታውቋል።
በመምሪያው የትምህርት ቤት መሻሻል የሥራ ሂደት ባለሙያ አቶ ሙላቱ በቀለ እንዳሉት በመጪው የትምህርት ዘመን በዞኑ በሚገኙ 20 ትምህርት ቤቶች አዲሱ የትምህርት ፍኖተ ካርታ ተግባራዊ ይሆናል።
በቀጣዩ ዓመት የትምህርት ዘመንም ከ600 ሺህ በላይ ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማስተማር በማቀድ የቅድመ ዝግጅት ሥራ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
ለእዚህም መምህራን በተጓደሉባቸው አካባቢዎች የመምህራን ቅጥር መፈጸምና የትምህርት መስጫ ግብአት የማሟላት ሥራ መሰራቱን ነው የገለጹት።
በሀዲያ ዞን ሚሻ ወረዳ የትምህርት ቤት መሻሻል የሥራ ሂደት ቡድን መሪ አቶ ዮሴፍ ወልደማርያም በበኩላቸው በዓመቱ በወረዳው በሚገኙ 30 ትምህርት ቤቶች ከ25 ሺህ በላይ ተማዎችን ተቀብሎ ለማስተማር ታቅዶ ወደ ትግበራ ምዕራፍ መገባቱን ገልጸዋል።
አቶ ዮሴፍ እንዳሉት በማስፋፊያ ሥራው በወረዳው 36 አዳዲስ የመማርያ ክፍሎች የተገነቡ ሲሆን የትምህርት መርጃ ቁሳቁስና አጋዥ መጻህፍትም ተሟልተዋል።
በአሁኑ ወቅትም ለመጪው የትምህርት ዘመን ተማሪዎችን የመመዝገብ ሥራ መጀመሩን አስታውቀዋል።