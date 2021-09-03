በጋምቤላ ከተማ የጸጥታ ችግር በመፍጠር የተጠረጠሩ 30 ግለሰቦች በቁጥጥር ሥር ዋሉ

ጋምቤላ ነሐሴ 28 /2013 (ኢዜአ)በጋምቤላ ከተማ ተፈጥሮ በነበረው የጸጥታ ችግር የተጠረጠሩ 30 ግለሰቦች በቁጥጥር ሥር መዋላቸውን ፖሊስ አስታወቀ።
በከተማዋ ሽብር ለመፍጠር የተቀነባበረው ሴራ በማክሸፍ የአካባቢውን ሰላም ወደ ነበረበት ተመልሶ ነዋሪው የተለመደውን የዕለት ተዕለት ስራውን እያከናወነ ነው።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር አቡላ ኡቦንግ ዛሬ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ግለሰቦቹ በአሸባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔ ተላላኪነት በከተማው የጸጥታ ችግር ለመፍጠር ሲንቀሳቀሱ የተጠረጠሩ ናቸው።
እነዚህ 30 ተጠርጣሪ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው እየተጣራ እንደሚገኝ ነው ያመለከቱት።
ተጠርጣሪቹ በጋምቤላ ከተማ ለመፍጠር የሞከሩት ሽብር የህወሓት አሸባሪ ቡድን ባለፉት 27 ዓመታት የለመደው ሕዝቦችን የማጋጨት ሴራ መሆኑን ጠቁመው፣ ሕዝቡ የቡድኑን ሴራ በማክሸፍ ለክልሉ ሰላም ላሳየው ቁርጠኝነት አመስግነዋል።
በተጨማሪም በሽብር ቡድኖቹ ተታለው ጫካ በመግባት የክልሉን ሰላም ለማደፍረስ የሚንቀሳቀሱ ሽፍቶችን ለመያዝ ክትትል እየተደረገ መሆኑንም ተናግረዋል።
በቀጣይም የሽብር ቡድኖች ተላላኪዎችን አድኖ ለመያዝ በሚደረገው ጥረት ሕዝቡ የጀመረውን ተሳትፎ እንዲያጠናክር ኮሚሽነሩ ጥሪ አቅርበዋል።
ሰሞኑን በጋምቤላ ከተማ ግጭት ለመፍጠር የተቀነባበረው ሴራ በጸጥታ አካላትና በሕዝብ ትብብር በማክሸፍ የአካባቢውን ሰላምና መረጋጋት ወደ ነበረበት ተመልሶ ነዋሪው የተለመደውን የዕለት ተዕለት ስራውን እያከናወነ መሆኑን ኮሚሽነር አቡላ አስታውቀዋል።