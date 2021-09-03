የሰቆጣ ከተማ ከአሸባሪው ህወሃት ሙሉ በሙሉ ነፃ ሆነች

ነሐሴ 28 ቀን 2013 (ኢዜአ) በአማራ ክልል የሰቆጣ ከተማ ከአሸባሪው ህወሃት ሙሉ በሙሉ ነፃ መሆኗን በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የአማራ ክልል የህዝብ ሰላምና ደህንነት ቢሮ ሀላፊ ዶክተር ሰማ ጥሩነህ ገለጹ።
በወሎ ዩኒቨርሲቲ አዘጋጅነት የደቡብ ወሎ ዞን ወጣቶች የክተት መድረክ በደሴ ከተማ ተከናውኗል።
የቢሮው ሃላፊ ዶክተር ሰማ እንዳሉት፤ አሸባሪው ህወሃት ወረራ በፈጸመባቸው አውደ ውጊያዎች ሁሉ እየተደመሰሰ ነው።
“ዘው ብሎ ወደ አማራ ክልል የገባው አሸባሪ ቡድን በጀግኖቹ ምት በወሎ ተራሮች ላይ እየወደቀ ነው” ብለዋል።
የመከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ሀይሎችና ሌሎች የጸጥታ ሃይሎች ስትራቴጂካዊ ቦታዎችን መያዛቸውን አመልክተው፤ ዛሬ የሰቆጣ ከተማ “ከጠላት ሀይል ሙሉ በሙሉ ነፃ ሆናለች” ብለዋል።
አሸባሪው ቡድን ወደ አማራ ክልል ቢገባም ባረፈበት ብርቱ ሀይል ወደ መጣበት መመለስ እንዳልቻለ አብራርተዋል።
ትናንት በወረባቦና ተዉለደሬ ወደ ሀይቅ ከተማ ለመግባት የሞከረው አሸባሪው ህወሃት ፍላጎቱ ቅዠት ሆኖ መቅረቱንም ተናግረዋል።
“መጭውን የ2014 አዲስ ዓመት የምንቀበለው አሸባሪው ህወሃት በአስተማማኝ ደረጃ በጋራ በመመከትና ድል በማስመዝገብ ነው” ብለዋል።
የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰይድ መሀመድ በበኩላቸው፤ አሸባሪው ሕወሃት ከውጭ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር በማበር የከፈተውን የሽርክና ወረራ በጋራ መመከት እንደሚገባ ገልጸዋል።
አሁን የአገር ህልውና አደጋ በጋራ የሚመክትበት ጊዜ መሆኑንም አጽንኦት ሰጠውታል።
በአሁኑ ወቅት “በሌሎች መስዋዕትነት የሚገኝ ጣፋጭ ድል የምንመኝበት አይደለም” ያሉት ዋና አስተዳዳሪው፤ አሸባሪው ህወሃት “ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦል ድረስ እገባለሁ እንዳለው ሳያፈርሳት ቀድመን ወደ ሲኦል ልንሸኘው ይገባል” ብለዋል።