በምስራቅ አማራ ዞኖች የአንበጣ መንጋ በሰብል ጉዳት እንዳያደርስ ለመከላከል ዝግጅት ተደረገ

ባህር ዳር፤ ነሐሴ 27/2013(ኢዜአ)በምስራቅ አማራ በሚገኙ አምስት ዞኖች የአንበጣ መንጋ በመኸር ሰብል ላይ ጉዳት እንዳያደርስ ለመከላከል የሚያስችል ዝግጅት መደረጉን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ።
ዝግጅቱ የተደረገው በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች የተከሰተው የአንበጣ መንጋ በሰብል ላይ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ ከህልውና ዘመቻው በተጓዳኝ ነው።
የቢሮው ኃላፊ ዶክተር መለስ መኮንን ለኢዜአ እንዳሉት፤ የአንበጣ መንጋውን ለመከላከል የሚያግዝ 16ሺህ ሊትር ፀረ-ተባይ ኬሚካል እና 580 የመርጫ መሳሪያዎች ተሰናድተዋል።
“በተጨማሪም በኬሚካል ርጭቱ ለሚሳተፉ ሰዎች 8ሺህ 700 ቱታ፣ ቦት ጫማ፣ የእጅ ጓንት እንዲሁም የዓይን መነፅሮች ለርጭት ሥራው ተዘጋጅተዋል” ብለዋል።
አርሶ አደሩና የግብርና ባለሙያዎች ከህልውና ዘመቻው በተጓዳኝ በየአካባቢያቸው የእርሻ ማሳን በማሰስ የአንበጣ መንጋ ተከስቶ ሲያገኙ ፈጥነው እንዲከላከሉም ዶክተር መለስ አሳስበዋል።
የቢሮው የዕፅዋት ጥበቃ ክሊኒክ ባለሙያ አቶ አበበ አናጋው በበኩላቸው፤ በአሁኑ ወቅት የአንበጣ መንጋ የአፋር አዋሳኝ በሆኑ ደቡብ ወሎና ኦሮሞ ብሔረሰብ፣ እንዲሁም ዋግህምራ ዞኖች በሚገኙ ስድስት ወረዳዎች ላይ መከሰቱን ጠቁመዋል።
ካለፈው ሳምንት ጀምሮ መንጋው በተከሰተባቸው አካባቢዎች አንበጣው መፈልፈል እንደጀመረ ለማረጋገጥ መቻሉን አስረድተዋል።
የህልውና ዘመቻ እየተካሄደ ባለበት በአሁኑ ወቅት የአንበጣ መንጋን ለመከላከል ሁኔታው አስቸጋሪ ቢሆንም ከዚህ በተጓዳኝ ህብረተሰቡ ሰብሉን ከውድመት ሊጠብቅ እንደሚገባም አሳስበዋል።
“በሌሎች የክልሉ አካባቢዎችም መንጋው ተስፋፍቶ በለማ ሰብል ላይ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ በየአካባቢው የተጠናከረ የአሰሳና ቅኝት ሥራውን ህብረተሰቡ ሊያጠናክር ይገባል”ብለዋል።
ቢሮው በተለይ በአፋር እና አማራ አዋሳኝ በሆኑ ወረዳዎች ባለሙያዎችን በመመደብ አስፈላጊው ክትትል እንዲደርግ እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል።
ባለፈው ሰኔ ወር በምስራቅ አማራ በሚገኙ 34 ወረዳዎች ከ102 ሺህ ሄክታር በላይ የእርሻ፣ የግጦሽ፣ የደንና ቁጥቋጦ መሬት ላይ የአንበጣ መንጋ ተከስቶ በባህላዊ መንገድና ኬሚካል ርጭት የከፋ ጉዳት ሳያደርስ መቆጣጠር እንደተቻለ ተመልክቷል።