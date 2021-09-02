የሻኪሶ ከተማ አስተዳደር ሰራተኞችና አመራሮች ለአገር ሉዓላዊነት ድጋፍ የወር ደሞዛቸውን ለገሱ

ነገሌ ነሀሴ 27/2013 /ኢዜአ / በኢኮኖሚ አሻጥርና ፊት ለፊት የተከፈተውን ጦርነት ለመመከት ሁለንተናዊ ድጋፋቸው እንደማይቋረጥ የሻኪሶ ከተማ አስተዳደር ሰራተኞችና አመራሮች ገለጹ፡፡
የከተማው አስተዳደር ሰራተኞችና አመራሮች የህይወት መስዋእትነት የሚያስከፍል ቢሆንም በሀገር ሉአላዊነት ላይ እንደማይደራደሩ መግለጻቸውም ተመላክቷል።
የሻኪሶ ከተማ ነዋሪና ሰራተኛ አቶ ደለለኝ ድንቁ የሁላችንም ድጋፍና ትብብር የሚጠይቅ ሀገር የማዳን ሀላፊነት ወድቆብናል ብለዋል፡፡
ሀገር ለማፍረስ በኢኮኖሚ አሻጥርና ፊት ለፊት የተከፈተውን ጦርነት ለመመከት በአመት ተከፍሎ የሚያልቅ የወር ደሞዛቸውን ድጋፍ ለማድረግ ቃል እንደገቡም ነው የገለጹት፡፡
የከተማዋ ነዋሪና ሰራተኛ አቶ ጃፋር በድሩ ከሁለንተናዊ ድጋፍና ትብብር ሌላ ሀገር ለማዳን ግንባር በመሄድ የህይወት መስዋእትነት ለመክፈልም ተዘጋጅቻለሁ ብለዋል፡፡
የሀገር ሉአላዊነት ለማስከበር የህይወት መስዋእትነት እየከፈለ ላለው ሰራዊት ደም መለገስ ስንቅ ማዘጋጀትና ገንዘብ መለገስ የሚያንስ እንጂ የማይበዛ እደሆነም ነው የገለጹት፡፡
የሻኪሶ ከተማ አስተዳደር ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ነጌሳ ዱጎም ከሰራተኞቹና አመራሮች ለሰራዊቱ 800 ሺህ ብር ድጋፍ ለመደረግ ቃል መገባቱን ገልጸዋል፡፡
ለሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ከወር ደሞዛቸው እየተቆረጠ በአመት ተከፍሎ የሚያልቅ ድጋፍ ለማድረግ የወሰኑት የከተማ አስተዳደሩ 445 ሰራተኞችና አመራሮች እንደሆኑም ገልጸዋል፡፡
ሰራተኞቹና አመራሮቹ ባለፈው የህግ ማስከበር ዘመቻ 130 ሺህ ብር፤ አሁን ደግሞ ለህልውና ዘመቻው 11 የእርድ እንስሳትንም ማዘጋጀታቸውን ጨምረው ገልጸዋል።