ኢትዮ -ቴሌኮም በጋምቤላ ከተማ የአራተኛ ትውልድ ፈጣን የኢንተርኔት አገልገሎት ማስጀመሪያ ስነ-ስርዓት እያካሄደ ነው

ጋምቤላ፤ ነሐሴ 27/2013 (ኢዜአ) ኢትዮ -ቴሌኮም በደቡብ ምዕራብ ምዕራብ ሪጅን ጋምቤላ ከተማ የአራተኛ ትውልድ /4ጂ ኤል ቲ ኢ አድቫንስድ / ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎት ማስጀመሪያ ስነ-ስርዓት እያካሄደ ነው።
የሞባይል ኢንተርኔት በላቀ ፍጥነት ለመጠቀም የሚያስችለውን የ”4ጂ ኤል ቲ ኢ አድቫንስድ” በሪጅኑ 93 ሺህ 407 ደንበኞች ጥራት ያለው አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ነው።
ኢትዮ ቴሌኮም ከፍተኛ የዳታ አጠቃቀም በሚታይባቸው በሀገሪቱ የተለያዩ 103 ከተሞች የአራተኛ ትውልድ ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎት ለማስፋፋት አቅዶ በመንቀሳቀስ የጋምቤላ ከተማን ጨምሮ 73 ከተሞችን የአገልግሎት ተጠቃሚ አደርጓል።
ኩባንያው በተያዘው የበጀት ዓመት 106 ከተሞችን የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰራ እንደሚገኝ ተመልክቷል።
በስነ-ስርዓቱ ላይ የኢትዮ -ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈፃሚ ፍሬህይወት ታምሩ፣ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡሞድ ኡጁሉን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል።