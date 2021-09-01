የአርሲ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ አባላት ለህልውና ዘመቻው ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ አበረከቱ

አዳማ፣ ነሐሴ 26 ቀን 2013 (ኢዜአ) የአርሲ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ አባላት ሀገርን ለማዳን እየተካሄደ ላለው የህልውና ዘመቻ ለመከላከያ ሠራዊት ድጋፍ የሚውል ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ አበረከቱ።
የዩኒቨርሲቲው የዓለም አቀፍና ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ዶክተር እንዳሉ ፉፋ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ድጋፉን ያደረጉት ማህበረሰብ አባላት ከአንድ ወር እስከ ሁለት ወር የሚደርስ ደመወዛቸውን ነው።
ወደ ግንባር ለመዝመት የተዘጋጁ ስድስት የዩኒቨርሲቲው ሠራተኞች ሽኝት እንደተደረገላቸው ጠቅሰው፤ ለቤተሰቦቻቸው ተገቢውን ድጋፍ እንደሚደረግ ተናግረዋል።
እያንዳንዱ የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ በተሰማራበት ዘርፍ ውጤታማ ስራ ማከናወኑ ከጦርነት ያልተናነሰ ተግባር በመሆኑ ሁሉም በሙሉ አቅም እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
“እኛ የምንፋለመው ከሰዎች ጋር ሳይሆን ከአመለካከትና አስተሳሰብ ጋር ነው” ያሉት ዳይሬክተሩ፤ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚያስጠብቁ ብቁና ተወዳዳሪ ዜጎችን ማፍራት እንደሚጠበቅባቸው አስረድተዋል።
የአርሲ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ረዳት ፕሮፌሰር ሙሐመድ ሁሴን በበኩላቸው፤ ተቋሙ የኢትዮጵያን አንድነት ለመበተን አሸባሪው ቡድን እያደረገ ያለውን መፍጨርጨር ለማምከን አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ ጠቁመዋል።
ደም መለገሳቸውን የገለጹት ረዳት ፕሮፌሰር ሙሐመድ፤ በቀጣይም ማንኛውንም ዓይነት ድጋፍና እገዛ ለማድረግ መዘጋጀታቸውን አስታውቀዋል።
በዩኒቨርሲቲው የጥናትና ምርምር ዳይሬክተር አቶ መሐመድ አወል የአሸባሪዎቹ ህወሃትና ሸኔ ጥምረት የህዝብ ጠላትነታቸውን በአደባባይ ያሳዩበት መሆኑን ተናግረዋል።
“ከምንም በፊት የአገሪቱን ህልውና በማስጠበቅ ቀጣይነቱን ለማረጋገጥ ሁላችንም በአንድነት መቆም አለብን” ብለዋል።