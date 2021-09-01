እስካሁን ባለው ሂደት ለመከላከያ ሠራዊት 3 ቢሊዮን ብር ገቢ ተሰብስቧል

ነሃሴ 26፤2013 (ኢዜአ) እስካሁን ባለው ሂደት ለመከላከያ ሠራዊቱ 3 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን የመከላከያ ሚኒስቴር አስታወቀ።
የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር ቀነዓ ያደታ ለሰራዊቱ የተደረገውን የሀብት ማሰባሰብ አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል።
በመግለጫቸውም እስካሁን ባለው ሂደት ለመከላከያ ሠራዊቱ 3 ቢሊየን ብር ገቢ መሰብሰቡን ጠቅሰው 42 ሚሊየን ብር ከዲያስፖራው መሰብሰቡን ተናግረዋል።
ከዚህም በተጨማሪ 6 ሺህ 679 ሠንጋዎች፣ከ10 ሺህ በላይ በግና ፍየል፣በርካታ ብር ግምት ያለው ደረቅ ሬሽን ለሠራዊቱ መሰብሰቡን ገልጸዋል።
የፌዴራል መንግስት፣የፌዴራል መንግስት የልማት ድርጅቶች፣ክልሎች፣ከተማ አስተዳደሮች፣የንግድ ማህበረሰቡ እና ሌሎች ተቋማት አሁንም ለሠራዊቱ ድጋፍ ያደረጉ መሆኑንም ጠቁመዋል።
ሚኒስቴሩ ለኢትዮጵያ ህልውና መስዋእትነት እየከፈለ ለሚገኘው መከላከያ ሠራዊት ድጋፍ ላደረጉ አካላት ምስጋና አቅርቧል።