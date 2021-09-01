ዜና ቲዩብ በድሬዳዋ ለመከላከያ ሠራዊት ሆስፒታል የምግብና የመድሀኒት ድጋፍ አደረገ

ድሬዳዋ፣ 26 ቀን 2013 (ኢዜአ) ዜና ቲዩብ በድሬዳዋ ለሚገኘው የመከላከያ ሠራዊት ደረጃ ሶስት ሆስፒታል ግማሽ ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገባቸው የምግብና የመድኃኒት ቁሳቁሶችን ድጋፍ አደረገ።
በየአካባቢው የሚደረገው ህዝባዊ ድጋፍ ሠራዊቱ ተልዕኮውን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲያጠናቀቅ እገዛ እያደረገ መሆኑም ተመላክቷል።
የዜና ቲዩብ ባለቤትና ዋና አዘጋጅ ጋዜጠኛ ደረጀ ሃብተወልድ ዛሬ በሆስፒታሉ ተገኝቶ ድጋፉን አስረክቧል፡፡
ከመላው ዓለም ከሚገኙ አድማጭ ተመልካቾቹ ባሰባሰበው 4 ሚሊዮን ብር ለሠራዊቱ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ጠቅሶ፤ እስካሁንም በኮምቦልቻ፣ ደሴና ባህር ዳር ተመሳሳይ ድጋፍ መደረጉን አስታወሷል።
በድሬዳዋ የተደረገው የዛሬው ድጋፍ የዚህ አካል መሆኑን ገልጾ፤ በቀጣይም በጎንደርና ሰመራ ከተሞች ድጋፉ እንደሚደረግ አመልክቷል፡፡
“27 ዓመታት አገርና ህዝብ ሲበዘብዝ የነበረን የጥፋት ቡድን ለማስወገድ ህዝባዊ ደጀንነታችን እስከመጨረሻው ፀንቶ ይቆያል፣ ድጋፉም ተቋማዊ በሆነ መንገድ ይቀጥላል” ብሏል፡፡
ድጋፉን የተረከቡት የሆስፒታሉ ተወካይ ሌተናል ኮሎኔል ብርሃኑ ዘውዴ በበኩላቸው፤ አገር እንድታሸንፍ ሁሉም በየመስኩ ወታደር ሆኖ ማገልገልና በአቅሙ መደገፉ ዘመቻውን በድል ለማጠናቀቅ እንደሚያስችል ገልጸዋል፡፡
ኢትዮጵያዊያን አገርን ለማዳን የሚያደርጉት ድጋፍ በግንባር እየተዋደቁ ላሉ የጸጥታ አካላት ብርታት ሆኖ እያገለገለ መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
በድጋፍ ርክክብ ስነ-ስርዓት ላይ የተገኙት የድሬዳዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ለምለም በዛብህ፤ “ሆስፒታሉ ችግር እንዳያጋጥመው የሚደረገው ርብርብ ተጠናክሮ ይቀጥላል” ብለዋል፡፡
ባለፈው ሳምንት ጤና ቢሮ ከ350 ሺህ ብር በላይ የሚያወጡና ህይወት ማሞ የተባለ የመድኃኒት መሸጫ ተቋም 150 ሺህ ብር ግምት ያለው መድኃኒት ለሆስፒታሉ ድጋፍ ማድረጉን አስታውሰዋል።
ለሠራዊቱ የሚደረገውን ድጋፍ ከማጠናከር ጎን ለጎን ዜጎች ለአካባቢያቸው ሰላምና ደህንነት መረጋገጥ ወታደር በመሆን ለድሉ መፋጠን እንዲተጉም ጥሪ አቅርበዋል።