የአሸባሪዎቹ ህወሃትና የተላላኪው ሸኔ የጥፋት ድርጊታቸውን በአንድነት እንቀለብሰዋለን!

ግምቢ፤ ነሐሴ 26/2013 (ኢዜአ) አሸባሪዎቹ ህወሃትና ተላላኪው ሸኔን በጽናት በመታገል የጥፋት ድርጊታቸውን በአንድነት እንቀለብሰዋለን ሲሉ በምዕራብ ወለጋ ዞን የለታ ሲቡ ወረዳ ነዋሪዎች አስታወቁ።
ነዋሪዎቹ ሰራዊቱን የሚደግፍና አሸባሪዎችን የሚያወግዝ ሰልፍ በወረዳው ማዕከል ወረ-ጂሩ ከተማ አካሄደዋል፡፡
ሰልፈኞቹ ፤ ሸኔ የኢትዮጰያ ህዝብ ጠላት ነው፣ ምዕራባዊያን በሀገራችን ጉዳይ ጣልቃ አይግቡ ፣ የአሸባሪዎቹ ህወሀትና ተላላኪው ሸኔን በጽናት በመታገል የጥፋት ድርጊታቸውን በአንድነት እንቀለብሰዋለን! በማለት ድምጻቸውን በጋራ አሰምተዋል።
ሸኔ ለ27 ዓመት የኦሮሞን ህዝብ ሃብትና ንብረት ሲዘርፍ፣ ወጣቱን ሲገድልና በእስር ሲያሰቃይ ከቆየው አሸባሪው ህወሓት ጋር ስምምነት መፍጠሩ ቡድኑ ለጥፋት የተፈጠረ መሆኑን ማረጋገጫ ነው ብለዋል።
ይህንን የሽብር ቡድን ለመደምሰስ የሚደረገውን ትግል ከመንግስት ጎን ተሰልፈው እንደሚደግፉም አረጋግጠዋል፡፡
ከሰልፉ ተሳታፊዎች መካከል ወይዘሮ ጫልቱ ተሰማ በሰጡት አስተያየት፤ ሸኔ ሰላማቸውን እየነሳ በመሆኑ ቡድኑን ለመደምሰስ ከመንግስት ጎን በመቆም መታገል እፈልጋለሁ ነው ያሉት።
ሌላው አስተያየት ሰጪ ወይዘሮ ጠጅቱ ሁንዴ ፤ ሸኔ በአካባቢው ነዋሪዎች ላይ እያደረሰ ያለው ግፍና ጭቆና ማስቆም የሚቻለው ከመንግስት ጎን በመሆን ድጋፍ በማድረግ ብቻ እንደሆነ ገልጸዋል፡፡
በመንግስት እየተሰጠ ያለውን መሰረታዊ የውትድርና ስልጠና በመውሰድ በዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋትና ሀገር የማፍረስ ሴራ ማክሸፍ አለብን ብለዋል፡፡
ወጣት ዮናስ ታደሰ በበኩሉ፤ ሸኔ ጠላታችን መሆኑ ሀብት ንብረታችንን እየዘረፈና ግድያ እየፈፀመ ከመገኘቱ በላይ ማረጋገጫ አያስፈልገውም ነው ያለው።
የጥፋት ቡድኑን ለማስወገድ በሚካሄደው ትግል ከመንግስት ጎን ተሰልፎ የድርሻውን እንደሚወጣ አስታውቋል፡፡
የለታ ሲቡ ወረዳ ዋና አስተዳደር አቶ በልእና ኤቢሳ ለሰልፈኞቹ ባደረጉት ንግግር፤ በወረዳው የሸኔን የጥፋት ተልዕኮ ከሚደግፉ ርዝራዦች ነፃ እስከሚሆን የሕግ የማስከበር ስራው ይቀጥላል ብለዋል።
የወረዳው ህዝብ የሀገሪቱን ሉዓላዊነት እያስከበረ ለሚገኘው ለጀግናው መከላከያ ሰራዊት የሚያደርገውን ድጋፍ በሁሉም መስክ ማሳየት እንዳለበትም ተናግረዋል፡፡
ነዋሪዎቹ ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር አካባቢያቸውን በንቃት በመከታተል ሰላምን ለማስከበር የማይተካ ሚናቸውን እንዲወጡም ዋና አስተዳዳሪው መልዕክት አስተላልፈዋል።