ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ከ1 ነጥብ 6 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመቱ ቁሶች በአሸባሪው ቡድን ለተፈናቀሉ ወገኖች ላከ

ሐረር፤ ነሐሴ 26/ 2013 (ኢዜአ) ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ አሸባሪው የህወሃት ቡድን በአፋር ክልል በፈጸመው ወረራ ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ እንዲውል ከ1 ነጥብ 6 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመቱ ቁሶች ወደ ሥፍራው ላከ።
የተላከው ድጋፍ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በሰመራ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ተጠልለው ለሚገኙ ወገኖች እንዲውል መሆኑን የዩኒቨርሲቲው የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ አለምእሸት ተሾመ ዛሬ ለኢዜአ ገልጸዋል።
ከድጋፉም መካከል 150 ፍራሽ ፣ 200 ብርድ ልብስ ፣ 200 ጥንድ አንሶላ፣ ባለ 20 ሊትር 100 ጀሪካን የምግብ ዘይት ፣ ባለ 25 ኪሎ ግራም 70 ከረጢት ሩዝ ይገኙበታል።
እንዲሁም 70 ከረጢት መኮረኒ፣ 50 ካርቶን ፓስታ እና በዩኒቨርሲቲው የተመረተ ባለ 5 ሊትር 100 ጀሪካን ፈሳሽ ሳሙናም በድጋፉ መካተቱን ዳይሬክተሩ ተናግረዋል።
ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ከሁለት ሳምንት በፊት ተመሳሳይ ድጋፍ በወሎ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተጠልለው ለሚገኙ ወገኖች ማድረጉንና የተቋሙ ሰራተኞችም ለመከላከያ ሰራዊት የአንድ ወር ደመወዛቸውን ከ36 ሚሊየን ብር በላይ መለገሳቸው ተገልጿል።