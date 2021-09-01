በአሶሳ ከተማ የጸጥታ ችግር ለመፍጠር ተንቀሳቅሰዋል የተባሉ 85 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ሥር ዋሉ

አሶሳ ነሐሴ 26 /2013(ኢዜአ) በአሶሳ ከተማ የጸጥታ ችግር ለመፍጠር ተንቀሳቅሰዋል ያላቸውን 85 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ሥር ማዋሉን ፖሊስ አስታወቀ፡፡
የከተማው ወጣቶች ፀረ ሰላም ሃይሎች ጥፋት እንዳያደርሱ ተደራጅተው የአካባቢያቸውን ሠላም እያስጠበቁ መሆናቸውን ተመላክቷል፡፡
የአሶሳ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሃላፊ ኮማንደር ቡሽራ አልቀሪብ ለኢዜአ እንዳሉት በከተማው የጸጥታ ችግር ለመፍጠር ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ግለሰቦች በቁጥጥር ሥር ውለዋል፡፡
ተጠርጣሪዎቹ የከተማውን የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ ለማድረግ የተጣለውን የሰዓት እላፊ ገደብ ጥሰው ሲንቀሳቀሱ በመገኘታቸው መያዛቸውን አስረድተዋል፡፡
ተጠርጣሪዎቹ የተያዙት ከሀገር መከላከያ ሠራዊት ፣ ከፌደራል ፖሊስ፣ ከክልሉ ልዩ ሃይልና ከነዋሪዎች በተውጣጡ ጸጥታ አስከባሪዎች አማካኝነት መሆኑን አመልክተዋል፡፡
በቁጥጥር ሥር ከዋሉት መካከል የሽብርተኛው ህወሃት ርዝራዦች እንደሚገኙበት ሃላፊው ገልጸዋል፡፡
ከተጠርጣሪዎቹ መካከል የ53ቱ የባንክ ሂሳብና ተሸከርካሪዎች ጨምሮ ንብረታቸው በፍርድ ቤት ትዕዛዝ መታገዱን ተናግረዋል፡፡
ተጠርጣሪዎቹን ለሕግ ለማቅረብ ምርመራ እየተደረገ መሆኑን ኮማንደር ቡሽራ አስታውቀዋል፡፡
የከተማው ነዋሪ ሰላምና ጸጥታን ለማናጋት የሚንቀሳቀሱ ሃይሎችን በአንድነት እየታገለ መሆኑን ኮማንደር ቡሽራ ተናግረዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የከተማው ወጣቶች ተደራጅተው የአካባቢያቸውን ሰላምና ጸጥታ እየጠበቁ መሆናቸውን በከተማው የወረዳ ሁለት ወጣቶች አስተባባሪ አቶ ታደሰ ንጋቱ ገልጸዋል።
ወጣቶቹ ከተማቸው በጥፋት ሃይሎች ጥቃት እንዳይደርስባትና የነዋሪዎችን ደህንነት በማስጠበቅ ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
ወጣቶቹ ለዕድሜ እኩዮቻቸው አርአያ መሆናቸውን አስተባባሪው አመልክተዋል፡፡
“የማህበሩ ዋነኛ ዓላማ በጸጥታ ችግር ምክንያት በተለይም ህጻናትና አቅመ ደካሞች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ አስቀድሞ መከላከል ነው” ያለው ደግሞ የማህበሩ አባል ወጣት ኤርሚያስ አሰፋ ነው፡፡
የአካባቢውን ሠላም መጠበቅ ከጀመረ ሶስት ዓመት እንደሆነው የገለጸው ወጣት ኤርሚያስ በተሰማራበት ተግባር የህሊና እርካታ እያገኘ መሆኑን ገልጻል።
ከጓደኞቹ ጋር በመሆን በግድያ ወንጀልና አደንዛዥ እጽ ዝውውር የተሳተፉን ጨምሮ በርካታ ወንጀሎችን የፈጸሙ ግለሰቦችን ለፖሊስ ማስረከባቸውን አስታውቋል ፡፡
አሶሳ ከተማ 100 ሺህ የሚጠጉ ነዋሪዎች እንዳሏት መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡