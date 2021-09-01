አባቶች በጦርና በጎራዴ ተዋግተው ያቆዩዋት አገር በማኅበራዊ ድረ-ገጽ አሉባልታ አትፈርስም

አዲስ አበባ፣ ነሀሴ 26/2013 ( ኢዜአ) አባቶቻችን በጦርና በጎራዴ ተዋግተው ያቆዩልን አገር በማኅበራዊ ድረ-ገጽ አሉባልታ አትፈርስም ሲሉ የህልውና ዘማቾች ወጣቶች ተናገሩ።
በሺህዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች የተሳተፉበት የንቅናቄ መድረክ በደቡብ ወሎ ዞን በመቅደላ አምባ ተካሂዷል።
በመድረኩ ላይ የተሳተፉት ዘማቾቹ አሸባሪው የህወሓት ቡድን የጀመረውን ወረራ በወንድማማችነት ተባብረን ማጥፋት አለብን ሲሉ ለኢዜአ ተናግረዋል።
አሸባሪው የህወሓት ቡድን ይቅርና ታንክና አውሮፕላን ይዞ የመጣው የኢጣሊያ ጦርም የአባቶቻችንን ጦርና ጎራዴ መቋቋም አልቻለም ነው ያሉት።
አማራን ከሌሎች ወንድሞቹ ጋር እያጋጨ ሲዘርፍና ሲያሸብር የኖረውን ቡድን በጋራ ለማጥፋት ቆርጠን ተነስተናል ብለዋል።
ዘማቾቹ ወጣቶች አባቶች ክብሯንና ሉዓላዊነቷን አስጠብቀው ያስረከቡን አገር በሀሰት ፕሮፖጋንዳ እንድትፈርስ አንፈቅድም ሲሉም ተናግረዋል።
ለዚህም የአማራ ክልል መንግስት ያስተላለፈውን የክተት ጥሪ በመቀበል ወራሪውን የትህነግ ቡድን ለመደምሰስ ቆርጠው መነሳታቸውን ገልፀዋል።
ዘማቾቹ ወጣቶች ኢትዮጵያዊያን በተባበረ ክንድ ጠላትን መመከት ይጠበቅብናል ብለዋል።
የመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ካሳሁን አህመድም አባቶቻችን ጦርነትን በባዶ እጃቸው አሸንፈው ከነሙሉ ክብሯ ያስረከቡንን አገር የመጠበቅና ለትውልድ የማሸጋገር ግዴታ አለብን ብለዋል።
በመሆኑም የአሁኑ ትውልድ በጦርና በጎራዴ ተዋግተው አገር ያስረከቡትን አባቶች አደራ ጠብቆ ለቀጣዩ ትውልድ የማስረከብ ሀላፊነቱን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።