ለጤናው ዘርፍ ስኬታማነት የጤና ተግባቦት ሥራው ሳይንሳዊ ስልቶችን ሊከተል ይገባል-ዶክተር ሊያ ታደሰ

ሀዋሳ፤ ነሐሴ 25/2013(ኢዜአ) ሀገሪቱ ለተያያዘችው ሁለተኛው የጤና ዘርፍ የአምስት ዓመት መሪ እቅድ ስኬታማነት የህዝብ ግንኙነትና የጤና ተግባቦት ሥራው ሳይንሳዊ ስልቶችን ሊከተል እንደሚገባ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አሳሰቡ።
የጤና ሴክተር የህዝብ ግንኙነትና ተግባባት የ2013 በጀት ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም እና የተያዘው ስራ ዘመን ዕቅድ ላይ ያተኮረ የውይይት መድረክ በሃዋሳ ከተማ እየተካሄደ ነው።
በመድረኩ የተገኙት የጤና ሚኒስተሯ እንዳሉት ፤ በሀገሪቱ በሽታን መከላከል መሠረት ያደረገ ጤናን ለማበልጸግ በየደረጃው ብርቱ ጥረት እየተደረገ ይገኛል።
በተለይ ሚኒስቴሩ ፖሊሲና ስትራቴጂ ከመቅረጽ ባለፈ ሀብትና ግብዓት በማፈላለግ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት ባደረገው ርብርብ ዝቅተኛ የነበረው መሠረታዊ የጤና አገልግሎት ሽፋንና የህዝቡን ንቃተ ጤና በተጨባጭ ለማሳደግ መቻሉን አስረድተዋል።
ወባ፣ ሳንባ ነቀርሳ እና ኤች.አይ.ቪ የመሳሰሉት ተላላፊ በሽታዎችን የሞት ምጣኔ ከመቀነስ፣ የእናቶችንና ህጻናት ጤና ከማሻሻልና የቤተሰብ እቅድ ከማስፋፋት አንጻር አመርቂ ውጤት መመዝገቡንም ገልጸዋል።
ባለፉት ዓመታት እነዚህና ሌሎች የጤናው ዘርፍ የምዕተ ዓመቱ ግቦች እንዲሳኩ የህዝብ ግንኙነትና የጤና ተግባቦት ዘርፍ ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል።
የጤና ተግባቦቱ እስከታችኛው የህብረተሰብ ክፍል ድረስ የጤና ፕሮግራምና ስትራቴጂ እንዲሁም ትምህርትና መልዕክት ለማህበረሰቡ በስፋት በማቅረብ ግንዛቤ ለመፍጠር ማስቻሉን ተናግረዋል።
በተጨማሪም የህዝቡ ባለቤትነትና ተሳትፎው እንዲሻሻልም እንዲሁ።
በኮሮና ወረርሽኝ ወቅትም እርስ በእርስ የተቀናጀና የተመጋገበ የጤና ተግባቦት ሥርዓት በመዘርጋት ዜጎች ስለወረርሽኙ ምንነት አውቀው መከላከያ መንገዶችን እንዲተገብሩ በማድረግ ፍሬያማ ሥራ መከናወኑንም አውስተዋል።
ይህም ወረርሽኙ በዜጎች ላይ የከፋ ጉዳት እንዳያስከተል ማስቻሉን በተካሄዱ የዳሰሳ ጥናቶች መረጋገጡን ዶክተር ሊያ አመልክተዋል።
ዶክተር ሊያ እንዳሉት፤ በቀጣይም ማህበረሰቡ ዘላቂ የሆነ የባህሪ ለውጥ በማምጣት ጤናውን እንዲያበለጽግ የጤና ተግባቦት ሥራው በውጤታማነትና በጥራት ሊከናወን ይገባል።
ሀገሪቱ ለተያያዘችው ሁለተኛው የጤና ዘርፍ የአምስት ዓመት መሪ እቅድ ስኬታማነት የህዝብ ግንኙነትና የተግባቦት ስራው ሳይንሳዊ ስልቶችን የተከተለ ሊሆን ይገባል” ብለዋል።
የሲዳማ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሰላማዊት መንገሻ በበኩላቸው፤ ኮሮናን ለመከላከል ለህብረተሰቡ አስፈላጊና ጥራት ያላቸውን የጤና መረጃዎችን በአማራጭነት ለማቅረብ የተግባቦት ዘርፉ ገንቢ ሚና መጫወቱን ተናግረዋል።
የጤና ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነትና ኮሙዩኒኬሽን ዳይሬክተር ዶክተር ተገኔ ረጋሳ “በ2013 በጀት ዓመት በተለይ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚዘጋጀውን የኮቪድ-19 የመረጃ አሰጣጥ ሁሉም ክልል ወደ ራሱ ውስዶ ለመተግብር ባደረገው ርብርብ አጥጋቢ ውጤት ተገኝቷል” ብለዋል።
በመድረኩ በ2013 በጤናው ዘርፍ የተከናወኑ የተግባቦት ስራዎች ላይ በመምክር በተለይ በመዋቅር፣ በአደረጃጃትና አስራር የታዩ ጥንካሬዎችና ክፍተቶች ተለይተው ይገመገማሉ።
ለሶስት ቀናት በሚቆየው መድረክ ላይ የሚኒስቴሩና ተጠሪ ተቋማት፣ ከየክልሎችና ሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ የኮሙዩኒኬሽን ስራ ኃላፊዎች እየተሳተፉ ናቸው።
በመድረኩም በህይወት ዘመናቸው ለዘርፉ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላትና በዓመቱ የተሟላ የህዝብ ግንኙነት ስራ በማከናወን የተሻለ አፈጻጸም ያስመዘገቡ አካላት የተዘጋጀላቸውን የዋንጫና ምስክር ወረቀት ከዶክተር ሊያ እጅ ተቀብለዋል።