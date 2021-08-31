ለዘማች ልጆች ልዩ ድጋፍ ይደረጋል

ደብረ ብርሃን፤ ነሐሴ 25/2013 (ኢዜአ) አሸባሪው ህወሃት በከፈተው ጦርነት የሚዋደቁ ዘማች ልጆች በአዲሱ አዲስ ትምህርታቸው እንዲከታተሉ ልዩ ድጋፍ እንደሚደረግላቸው በአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አስታወቁ።
በዞኑ በቀጣዩ የትምህርት ዘመን የመማር ማስተማር ሂደት በተመለከተ ከባለድርሻዎች ጋር በደብረ ብርሃን ከተማ ውይይት ተደርጓል።
የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረፃድቅ በቅቱ እንደተናገሩት፤ ሀገርን ለማዳን አሸባሪውን ቡድን የሚፋለሙ ዘማቾች ልጆች በቀጣዩ የትምህርት ዘመን በተሟላ ሁኔታ ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ድጋፍ ለማመቻቸት ጥረት እየተደረገ ነው።
በዚህም ባለሀብቶች በማነጋገር ድጋፍ ለማድረግ ከመግባባት ላይ ተደርሷል ብለዋል።
ሕዝቡም የዘማች ልጆች ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ድጋፍ እንዲያደርግ አቶ ታደሰ ጠይቀዋል።
እንዲሁም የዘማች ቤተሰቦችን በመንከባከብ፣ በእርሻ፣ በአረም፣ በቤት ጥገናና በገንዘብ እንዲደግፉ ጥሪ አቅርበዋል።