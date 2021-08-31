የአጋርፋና ጋሰራ ወረዳ የመንግስት ሰራተኞች የአንድ ወር ደሞዛቸውን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ለገሱ

ጎባ ነሐሴ 25/2013 (ኢዜአ) በባሌ ዞን የአጋርፋና ጋሰራ ወረዳ የመንግስት ሰራተኞችና አመራሮች ለሀገር መከላከያ ሰራት የአንድ ወር ደመወዛቸውን ድጋፍ አደረጉ፡፡
በዞኑ ሀገርን ለማዳን ተጋድሎ እያደረገ ለሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት የሚደረገው ሁለንተናዊ ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተመላክቷል፡፡
የመንግስት ሰራተኞቹና አመራሮቹ የአንድ ወር ደሞዛቸውን ለመለገስ ቃል የገቡት በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ በአጋርፋና ጋሰራ ከተሞች ያካሄዱትን ውይይት ሲያጠናቅቁ ነው፡፡
ከአጋርፋ ወረዳ የመንግስት ሰራተኞች መካከል አቶ አብዱረህማን መሐመድ ለኢዜአ እንደገለጹት መንግስት የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ለማስከበር እያደረገ የሚገኘው የህልውና ዘመቻ በስኬት እንዲጠናቀቅ ድጋፍ ለማድረግ የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለግሰዋል፡፡
“የህወሃትና የሸኔ አሸባሪ ቡድኖች የፈጠሩት የጥፋት ጥምረት እንዳይሳካ ከቁሳዊ ድጋፍ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነኝ” ያሉት ደግሞ የጋሰራ ወረዳ የመንግስት ሰራተኛ አቶ ሀብታሙ ከተማ ናቸው፡፡
“የወር ደመወዝ መለገስ ለሀገር የሚደረግ ትንሹ መስዋዕትነት ነው “ያሉት የየወረዳዎቹ የመንግስት ሰራተኞች ዘመቻው በድል እስኪጠናቀቅ ድረስ ድጋፉቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል።
የአጋርፋ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ አብዱልቃድር ኡስማን በበኩላቸው “በወረዳው ሀገርን ለማዳን እየተደረገ የሚገኘው ዘመቻ በስኬት እንዲጠናቀቅ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች ሁለንተናዊ ድጋፍ በማድረግ ላይ ይገኛሉ” ብለዋል፡፡
ህብረተሰቡ የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር ልጆቹን ከሰራዊቱ ጋር እንዲቃላቀሉ ከማድረግ በተጓዳኝ የእርድ እንስሳትን በማቅረብ፣ ደም በመለገስና ስንቅ በማዘጋጀት ለመከላከያ ያለውን አጋርነት በተግባር እያሰያ ነው ያሉት ደግሞ የጋሰራ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ ኢስማኤል ናቸው፡፡
የወረዳው የመንግስት ሰራተኞች ለመከላከያ ያላቸውን አጋርነት ለማሳየት የለገሱት የወር ደሞዝ የእዚሁ ጥረት አካል መሆኑን አስታውቀዋል፡፡
በባሌ ዞን ህዝብ ልጆቹ መከላከያን እንዲቀላቀሉ ከማድረግ በተጓዳኝ ስንቅ በማዘጋጀት፣ የእርድ ሰንጋዎች፣ በጎችና ፍየሎችን በማዋጣት ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ ለህልውና ዘመቻው ማበርከቱ ታውቋል ።