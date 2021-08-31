በጋምቤላ የአሸባሪዎቹን ህወሓትና ሸኔ ተላላኪዎች ለመያዝ የህዝቡ ተሳትፎ ተጠየቀ

ጋምቤላ፣ ነሐሴ 25 ቀን 2013 (ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል የአሸባሪዎቹን ህወሓትና ሸኔ ተላላኪዎች አድኖ ለመያዝ በሚደረገው ጥረት ህዝቡ ተሳትፎውን እንዲያጠናክር የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ጉዳዩች ቢሮ ጠየቀ።
የአሸባሪዎቹ ተላላኪዎች ትናንት ምሽት 11:30 አካባቢ በጋምቤላ ከተማና አካባቢው ሽብር ለመፍጠር ባደረጉት ሙከራ የሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉንና በአምስት ሰዎች ላይ ደግሞ የመቁሰል አደጋ መድረሱን ቢሮው ገልጿል።
የቢሮው ኃለፊ አቶ ቶማስ ቱት ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ተላላኪዎቹ ሽብር ለመፍጠር እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ አመልክተዋል።
በጋምቤላ ከተማ አካባቢ በተለምዶ ‘ቶርጀኔ’ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ማንነታቸው ባልታወቁ አምስት ሽፍቶች በእርሻ ስራ ላይ በሚገኙ ሁለት ግለሰቦች ላይ በከፈቱት ተኩስ የአንዱ ህይወት ማለፉንና በሌላኛው ላይ ደግሞ የመቁሰል አደጋ መድረሱን ተናግረዋል።
ተላላኪዎቹ ከፈጠሩት የሽብር ወንጀል ጋር ተያይዞ በጋምቤላ ከተማ በተፈጠረ ሁከት ተጨማሪ የሁለት ግለሰቦች ህይወት ሲያልፍ በአራት ሰዎች ላይ ደግሞ የመቁሰል አደጋ መድረሱን ገልጸዋል።
የጥፋት ቡድኖቹ ተላላኪዎች ሰሞኑን ሽብር ለመፍጠር ሲያደርጉት ከነበረው እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ የጸጥታ ኃይሉ ባደረገው ክትትል 10 የሚሆኑ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን አስታውቀዋል።
የጸጥታ ኃይሉ ትናንት የሽብር ወንጀል ለመፍጠር የሞከሩ ተላላኪዎችን አድኖ ለመያዝ ጥረት እያደረገ መሆኑን ጠቁመው፤ ለዚህም የህዝቡ ድጋፍና ትብብር ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
በጋምቤላ ከተማ ትናንት ምሽት ተከስቶ የነበረው መጠነኛ አለመረጋጋት የጸጥታ አካላት ተሰማርተው ከተማውን በማረጋጋት ወደ ነበረበት ሰላም እንዲመለስ መደረጉን የቢሮ ኃላፊው አስታውቀዋል፡፡