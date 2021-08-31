በማህብረሰቡ እየተደረገልን ባለው ድጋፍና እንክብካቤ ኮርተናል—የዘማች ቤተሰቦች

ደብረ ብርሃን ነሐሴ 24/ 2013 (ኢዜአ ) በማህበረሰቡ እየተደረገልን ባለው ሁለንተናዊ ድጋፍና እንክብካቤ ኮርተናል ሲሉ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የዘማች ቤተሰቦች ገለፁ።
በዞኑ አንጎለላና ጠራ ወረዳ የጨኪ ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ ፍቃደ ሙላቱ ለኢዜአ እንዳሉት ”ሀገር በጠላት ስትወርር ዝም ብሎ መመልከት የእኛ ኢትዮጵያዊያን ባህልና እሴት አይደለም”።
የትዳር አጋራቸው የመንግሥትን የክተት ጥሪን ተቀብለው ሀገር ለማፍረስ የተነሳውን አሸባሪ የህወሃት ቡድን ለመደምሰስ በጋራ ወስነው ወደ ግንባር መዝመታቸውን ገልጸዋል።
“የባለቤቴ መዝመት በልጆቻችን ላይ የሀገር ፍቅር ስሜት እንዲጎለብት አድርጓል” ያሉት ወይዘሮ ፍቃደ በባለቤታቸውን መዝመት ተከትሎ የአካባቢው ማህበረሰብ ሁለንተናዊ ድጋፍ እንዳልተለያቸው ተናግረዋል።
ማህበረሰቡ በመኽር እርሻ ማሳቸውን አርሶ በዘር በመሸፈን እንዲሁም አረም በማረም እገዛ እንዳደረገላቸው ጠቁመው ፤ለቤት ወጪም የአንድ ሺህ ብር ድጋፍ እንዳደረገላቸው አመልክተዋል።
”በማህበረሰቡ እየተደረገልኝ ባለው ድጋፍ ባለቤቴ በሃሳብ ከጎኔ እንዳልተለየኝ አድርጌ እንዳስብ አስችሎኛል” ሲሉም ተናግረዋል።
የጫጫ ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ ዓለም ሙላቱ በበኩላቸው ”የአካባቢው ማህበረሰብ ባለቤቴ ከዘመተበት ዕለት ጀምሮ የቤት እንስሳቶቼን ከመጠበቅ በተጨማሪ ለዓመት በዓል መዋያ 3 ሺህ ብር ድጋፍ አድርጎልኛል” ብለዋል።
ባለቤቴ የመንግሥትን ጥሪ ተቀብሎ ለመዝመት ሲያማክረኝ ”ዝመት ልጆቻችንን እኔ እንከባከባለሁ ሀገር ከሌለ ልጅ ቤት የለም በማለት ተስማምተን ባለቤቴ ወደ ጦር ግንባር ሄዷል” ያሉት ደግሞ የሸዋ ሮቢት ከተማ ነዋሪዋ ወይዘሮ ተናኜ አሰማኸኝ ናቸው።
”ባለቤቴን ሀገርን ከጠላት ወረራ ለመመከት ወድጄና ፈቅጀ በመላኬ የአካባቢው ነዋሪ በሚሰጠኝ ክብርና ድጋፍ እንድኮራ አድርጎኛል” ሲሉም ተናግረዋል።
አሸባሪው ቡድን ሙሉ በሙሉ ተደምስሶ የትዳር አጋራቸው በቅርብ ቀን በክብር ይመላሳሉ የሚል እምነት እንዳላቸው ገልጸዋል።
በዞኑ ግብርና መምሪያ የሰብል ልማት የሥራ ሂደት ቡድን መሪ አቶ አበበ ጌታቸው የዘማች ቤተሰቦች የእርሻ ሥራ እንዳይስተጓጎል እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
እስካሁን በተደረገ እንቅስቃሴም 1 ሺህ 326 ሄክታር የዘማቾች ደጋግሞ በማረስ በዘር የመሸፈን፣ የለማ የሰብል ቡቃያ ማረምና ከተባይ መከላከል ተግባራት መከናወናቸውን አስታውቀዋል።