ኢትዮጵያ ጫናዎችን ለመቋቋም የውጭ ግንኙነቷ የተለያዩ አማራጮችን መጠቀም ይኖርበታል- ምሁራን

እንጅባራ፤ ነሐሴ 24/2013(ኢዜአ) ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ነባራዊ ሁኔታ የሚደርሱባት ጫናዎችን ለመቋቋም የውጭ ግንኙነቷ የተለያዩ አማራጮችን መጠቀም እንደሚኖርበት የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ተናገሩ።
አሸባሪው ህወሓት በፖለቲካ ሽንፈት ደርሶበት ከስልጣን ቢወገድም በፊት በዘረጋቸው ጥቅም ተኮር ኢ-መደበኛ የውጭ ግንኙነቶች ምክንያት በኢትዮጵ ላይ ጫና እንዲፈጠር እየሰራ ነው።
በዚህም አንዳንድ ሀገራት ቡድኑ እያደረሰ ባለው ጥፋት በሁለት ጎራ ተከፍለው ሲንቀሳቀሱ ይስተዋላል።
በእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ስሜነህ ቢረስ ለኢዜአ እንዳሉት፣ በዓለም አቀፍ ግንኙነት ሀገራት ግጭት ውስጥ ሲገቡ አጋርነታቸውን የሚያሳዩት ብሔራዊ ጥቅማቸውን መሰረት በማድረግ ነው።
የራሳቸውን ፍላጎትና ጥቅም በማስቀደምም ጎራ ለይተው ይሰለፋሉ።
“በአሁኑ ወቅት አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት እየሞከሩ ያሉት የአሸባሪው ህወሓት ጥፋት ስላልገባቸው ሳይሆን የቡድኑ መኖር ከሚያስገኝላቸው ፖለቲካ ትርፍ አንጻር በማስላት ነው” ብለዋል።
አንዳንድ ሀገራት እንደዚህ ዓይነት ጫና ሲገጥማቸው ለመቋቋም ግንኙነታቸውን ብሔራዊ ጥቅማቸውንና ፍላጎታቸውን ከሚያስጠብቁ ሀገራት ጋር በማድረግ ከአንድ-ተኮር ወደ ተለያየ-ተኮር አማራጮች ሲገቡ ይታያል።
ኢትዮጵያም አሸባሪው ህወሓት በውጭ ቅጥረኞቹ በኩል እየፈጠረ ያለውን ጫና ለመቋቋም የውጭ ግንኙነቷን በሰጥቶ መቀበል ላይ የተመሰረተ ከማድረግ ባለፈ የራሷን ጥቅም ከሚያስጠብቁ ሀገራት ጋር በአንድነት መቆም እንዳለባት ነው ምሁሩ ያመለከቱት።
ቀደም ሲል በህወሓት የጥፋት ቡድን ፍላጎታቸውን ሲያስጠብቁ የነበሩ የውጭ አካላት ጥቅማቸው ስለቀረባቸው ቡድኑን ወደስልጣን በመመለስ ፍላጎታቸውን ለማስቀጠል እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ገልጸው፣ ለዚህም ” በድብቅ አለሁልህ፤ ጥፋትህም አይታየኝም “ብለው እያገዙ መሆናቸውን ተናግረዋል።
‘‘ቱርክና ሌሎች የእሲያ ሀገራት ከአውሮፓ ሀገራት ተመሳሳይ ጫና ሲደርስባቸው ተቋቁመው በወታደራዊና በተለያዩ መስኮች የራሳቸውን አቅም እንዴት ማሳደግ እንደቻሉ ከታሪካቸው ልንማር ይገባናል” ብለዋል።
”ያደጉ ሃገራት ብሔራዊ ጥቅሞቻቸውን ለማስጠበቅና የፖለቲካ የበላይነታቸውን ለማስቀጠል የታዳጊ ሃገራትን ሉዓላዊነት በመድፈር ለችግር እያጋለጡ ነው” ያሉት ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል መምህር አየነው እንዳለው ናቸው።
ከህወሓት አሸባሪ በድን ጋር ኢ-መደበኛ ግንኙነት የነበራቸው ሀገራት ኢትዮጵያ ማድረግ የማትፈልገውን እንድታደርግና እንድትቀበል እያስገደዱ ነው” ሲሉም አስረድተዋል።
መንግስት የውጭ ግንኙነት አማራጮችን ማጠናከር፤ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎችም ኢትዮጵያ ያላትን እውነት ለአጋሮቿ ማሰማትና ማስገንዘብ እንዳለባቸው ጠቁመዋል።
መምህር ደሳለኝ ደጉ በበኩላቸው፤ በሥልጣን ዘመኑ ቁሳዊና ሰብአዊ ጥፋት ሲያደርስ የቆየው አሸባሪው ህወሓት ዳግም ወደ ተሸነፈበት ወንበር ለመመለስ በዜጎች ላይ አሰቃቂ ድርጊት እየፈጸመ መሆኑን ሀገራት ሊገነዘቡ ይገባል” ብለዋል።
የጥፋት ቡድኑ ዳግም ወደስልጣን እንዲመለስ የሚፈልጉ የውጭ ሀይሎች የተዳከመች ኢትዮጵያን የማየት ፍላጎት እንዳላቸውም ተናግረዋል።
እንደ መምህር ደሳለኝ ገለጻ፤ አሸባሪው የህወሓት ቡድን እየፈጸመ ያለው የራሱን ዓላማ ለማሳካት ብቻ ሳይሆን የተባባሪ ሀገራትንም ድብቅ አጀንዳ ለማስፈጸም ጭምር ነው።
መንግስት ከሀገራት ጋር ያለውን ግንኙነት ዳግም ማጤን ወቅቱ የሚጠይቀው ዋነኛ ጉዳይ መሆኑንም አመልክተዋል።
ሁሉም በሚችለውና በሙያው ሀገሩን በመደገፍ ወደፊት ማራመድ እንዳለበት የጠቆሙት ምህሩ፣ ሀገራዊ ችግሩን ለመወጣት በውጭና በውስጥ ኢትዮጵያዊያ በተቀናጀ መንገድ መንቀሳቀስ አለበን ብለዋል።
የውጭ ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ ያላቸውን ፍላጎት በንቃት መከታተል እንዳለባቸውም ጠቁመዋል።