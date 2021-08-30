በአሸባሪው ሕወሓት ትንኮሳና ጥቃት በቢሊዮን ብር የሚገመት የትምህርት መሰረተ ልማት ወድሟል

ነሀሴ 24/2013 (ኢዜአ) አሸባሪው ሕወሓት ትንኮሳና ጥቃት በቢሊዮን ብር የሚገመት የትምህርት መሰረተ ልማት መውደሙን የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ።
የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ ዛሬ በተካሄደው 30ኛው አገር አቀፍ የአጠቃላይ ትምህርት ዘርፍ ጉባዔ የ2013 ዓ.ም የትምህርት ዓመታዊ ሪፖርት አቅርበዋል።
በሪፖርታቸው በትምህርት ጥራትና ተደራሽነት ለማረጋገጥ በቴክኖሎጂ፣ በተማሪ – መምህራን ጥምርታ፣ በጾታ ምጥጥን፣ በተማሪዎች ምግባ፣ በጎልማሶች ትምህርት አበረታች ስራዎች መከናወናቸውን አንስተዋል።
ባሳለፍነው የ2013 ዓ.ም የትምህርት በፖለቲካዊ ግጭቶች፣ በጎርፍ፣ በኮቪድ 19ና ሌሎች በትምህርት ዘርፍ ላይ አሉታዊ ተዕጽኖ ያሳደሩ ተግዳሮቶች እንደነበር አስታውሰዋል።
ባለፈው አንድ ዓመት ተኩል በትግራይ፣ አማራ፣ ኦሮሚያ፣ አፋርና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች በተለያዩ ግጭቶችና ባጋጠሙ መፈናቀሎች ከሰባት ሺህ በላይ ትምህርት ቤቶች ጉዳት ደረሶባቸዋል።
ከነዚህም መካከል በአሸባሪው ህወሃት ትንኮሳና ጥቃት በትምህርት ተቋማት ላይ ከቀላል እስከ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን ገልጸዋል።
ለአብነትም በ2013 ዓ.ም በአሸባሪው ቡድን ምክንያት በትግራይ ክልል ከአንድ ነጥብ አራት ሚሊዮን ተማሪዎች እና 48 ሺህ መምህራን ከትምህርት ገበታ ውጭ እንደሆኑ ተናግረዋል።
አሸባሪው ቡድን በአማራና አፋር ክልሎች በፈጸመው ወረራም በርካታ የትምህርት ተቋማት ለሽብር ቡድኑ ጥቃት ሰለባ ሆነው በከፊልና ሙሉ በሙሉ ውድመት እንደደረሰባቸው ገልጸዋል።
በአጠቃላይ አሸባሪው ሕወሓት ባደረሰው ጉዳት በቢሊዮን ብር የሚገመት የትምህርት መሰረተ ልማት ወድሟል ነው ያሉት።
ከትምህርት ተቋማት ውድመት ባሻገርም አሸባሪ ቡድኑ ተማሪዎችን ወደጦርነት በመማገድ በ21ኛው ክፍለ ዘመን የማይታሰብ የኋላቀርነት ተግባር እየፈጸመ መሆኑንም ሚኒስትሩ ተናግረዋል።
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባዔ ታገሰ ጫፎ፤ ላለፋት ዓመታት ሰፊ የአገር ሃብት ከፈሰሰባቸው ዘርፎች አንዱ ትምህርት መሆኑን ተናግረዋል።
በዚህም በኢትዮጵያ በየዓመቱ 28 ሚሊዮን ተማሪዎችን የማስተማር አቅም በመገንባት ከ800 ሺህ በላይ መምህራ የሚያስተምሩበት አጋጣሚ መፈጠሩን ጠቅሰዋል።
ያም ሆኖ አሸባሪ ቡድኑ ጥፋት በትምህርት ዘርፉ የተመዘገቡ ውጤቶችን ወደኋላ የመለሰ፣ በቀላሉ ሊገነባ የማችል ጉዳት ያስከተለ ብሎም ተማሪዎችንም ለስነ ልቦናዊ ቀውስ የሚጥል መሆኑን ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ የገጠማት ችግር በአጭር ጊዜ በመፍታት በትምህርት መስክ የጀመረችውን ጉዞ አጠናክራ እንደምትቀጥልም አረጋገጠዋል።
30ኛው አገር አቀፍ ዓመታዊ የአጠቃላይ ትምህርት ዘርፍ ጉባዔ በነገ ዕለትም ይቀጥላል።