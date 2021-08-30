በሀገር አቀፍ ደረጃ በተካሄደው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መርሃ-ግብር ለመከላከያ ሠራዊት 13 ሚሊዮን ብር ተሰበሰበ

ነሐሴ 24 ቀን 2013 (ኢዜአ) በሀገር አቀፍ ደረጃ በተካሄደው የሁለት ቀናት የጤናና አካል ብቃት እንቅስቃሴ መርሃ-ግብር ለመከላከያ ሠራዊት 13 ሚሊዮን ብር ተሰበሰበ።
“እኔም ለሀገሬ ወታደር ነኝ” በሚል መሪ ሃሳብ ነሐሴ 9 እና 16 ቀን 2013 ዓ.ም በሰባት ክልሎችና በሁለት ከተማ አስተዳደሮች የጤናና አካል ብቃት ስፖርታዊ እንቃስቅቃሴ መርሃ ግብር መካሄዱ ይታወሳል።
በኢፌዴሪ ስፖርት ኮሚሽን የማህበረሰብ ስፖርት ተሳትፎ ዳይሬክተር አቶ ተስፋዬ በቀለ መርሃ-ግብሩ ዜጎች አካል ብቃት ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ለመከላከያ ሠራዊት ያላቸውን ድጋፍ ለመግለጽ መዘጋጀቱን ተናግረዋል።
በመርሃ ግብሩም 479 ሺህ ሰዎች መሳተፋቸውን ጠቅሰው፤ “ተሳታፊዎቹ ለመከላከያ ሠራዊት ያላቸውን ድጋፍ በተግባር አረጋግጠዋል” ብለዋል።
ከገንዘብ ድጋፉ በተጨማሪም ለመከለከያ ሠራዊቱ የደም ልገሳ መርሃ-ግብር መካሄዱን ገልጸዋል።
መርሃ-ግብሩ ቀጣይነት እንደሚኖረው የገለጹት የፌዴራል ስፖርት ምክትል ኮሚሽነር አቶ ዱቤ ጅሎ በበኩላቸው በነሀሴ ወር መጨረሻ ቀናት ሀገር አቀፍ የጤናና አካል ብቃት ስፖርታዊ እንቃስቃሴን እንዲሁም የ5 ኪሎ ሜትር እርምጃና የሩጫ ውድድር እንደሚካሄድም ጠቁመዋል።
በመርሃ ግብሩ የፌዴራል ተቋማት ሠራተኞችን ጨምሮ ሀገር አቀፍ የስፖርት ማህበራት ይሳተፋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ተናግረዋል።