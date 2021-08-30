በመጪው የትምህርት ዘመን ገቢራዊ የሚደረገው አዲሱ የትምህርት ፍኖተ ካርታ ይፋ ሆነ

ነሀሴ 24/2013 (ኢዜአ) ትምህርት ሚኒስቴር ከ2014 የትምህርት ዘመን ጀምሮ ለአምስት ዓመታት ገቢራዊ የሚደረገው አዲሱን የአጠቃላይ ትምህርት ፍኖተ ካርታ ሰነድ ይፋ አደረገ።
ለፍኖተ ካርታው ገቢራዊነት የሁሉም ባለደርሻ አካላት ትብብር ያስፈልጋል ተብሏል።
ትምህርት ሚኒስቴር ዛሬ ባካሄደው 30ኛው አገር አቀፍ የአጠቃላይ ትምህርት ጉባዔ ከ2014 የትምህርት ዘመን ጀምሮ የሚተገበረውን አዲሱን ፍኖተ ካርታ ሰነድ ይፋ አድርጓል።
ከ26 ዓመታት በፊት ጀምሮ በየአምስት ዓመቱ የስርዓተ ትምህርት ክለሳ የሚደረግ ሲሆን ለስድስተኛ ጊዜ የተዘጋጀው የአጠቃላይ ትምህርት ፍኖተ ካርታም ከ2014 ጀምሮ ለአምስት ዓመታት ይተገበራል።
ነባሩ ስርዓተ ትምህርት የጥራትና አግባብነት እንዲሁም የሰው ሀብት ስብዕና ግንባታ ጉድለቶች እንደነበሩት ተወስቷል።
በስርዓተ ትምህርቱ ከገበያው ፍላጎት ጋር አለመጣጣም፣ የመምህራን ብቃት ማነስ፣ በቴክኖሎጂ አለመደገፍና ፍትሃዊ የትምህርት ተደራሽነት ሌሎች የዘርፉ ቁልፍ ችግሮች እንደነበሩ ተነስቷል።
ከቅድመ አንደኛ ደረጃ እስከ 12ኛ ክፍል ትምህርትን ያጠቃለለው የአጠቃላይ ትምህርት ፍኖተ ካርታ የትምህርት ጥራትና ተደራሽነትን ለማረጋገጥ ያስችላሉ የተባሉ ዘርፈ በዙ ማሻሻያዎችን ማካተቱ ተገልጿል።
የዲጂታል ቴክኖሎጂ፣ ብሔራዊ አንድነትና ብዝሃነት፣ ጥራት ማሻሻያና የስራ ገበያ፣ ተደራሸነትና ፍትሃዊነት፣ ወጣቶችና ጎልማሶች ትምህርትና የሙያ ብቃት ማረጋጋጫ የፍኖተ ካርታው ፕሮግራሞች ናቸው።
በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ግብረ ገብነት፣ አገር በቀል እውቀት፣ ሙያና የቀለም ትምህርት፣ ቴክኖሎጂ፣ ምርትና ተግባር፣ ጥናትና ምርምር ትኩረት የተደረገባቸው ጉዳዮች መሆናቸውም ተጠቅሷል።
ቅደመ አንደኛ ደረጃ፣ አንደኛ ደረጃ፣ መካከለኛ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ በሚል እርከን የተከፋፈለው ስርዓተ ትምህርቱ ዘጠኝ የትምህርት መስኮች ይኖሩታል።
እነርሱም ቋንቋ፣ ሂሳብ፣ ተፈጥሮ ሳይንስ፣ ማህበራዊ ሳይንስ፣ ስነ ጥበብ፣ ግብረ ገብነትና የዜግነት አገልገሎት፣ ጤናና ሰውነት ማጎልመሻ፣ ኢንፎርሜሸን ቴክኖሎጂ፣ ስራና ቴክኒክ ትምህርቶች ናቸው።
በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እርከን አዳዲስ የትምህርት ክፍሎች የተካተቱ ሲሆን ለአብነትም በ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ትምህርቶች ውስጥ ግብርና አንዱ መሆኑ ተገልጿል።
የልዩ ፍላጎት፣ የወጣቶችና ጎልማሶች ብርሃን መደበኛ ያልሆነ ትምህርት በፍኖተ ካርታው ትኩረት ከተሰጣቸው መስኮች እንደሆኑም ተጠቁሟል።
በጉባዔው ትምህርት ሚኒስቴር ከስድስት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች፣ ከክልል ትምህርት ቢሮዎችና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር ለመስራት የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርሟል።
የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ እንዳሉት ባለፉት ሶሰት ዓመታት የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ የለውጥ ስራዎች በትምህርት ዘርፉ እየተተገበሩ ነው።
በዚህም አዲሱን ስርዓት ትምህርት 21ኛው ክፍለ ዘመን በደረሰበት መልኩ በቴክኖሎጂ ተደግፎ ገቢራዊ ይደረጋል ብለዋል።
ለስርዓተ ትምህርቱ ዕቅዶች ስኬታማነት በተለይም ተግባር ተኮር ትምህርቶች ፍሬያማ እንዲሆኑ የሚመለከታቸው መንግስታዊና የግል ተቋማት በትብብር እንዲሰሩም አደራ ብለዋል።
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ እስካሁን በየአምስት ዓመቱ የተቀረጹ የትምህርት መርሀ ግብሮች ተደራሽነት ላይ ለውጥ ማምጣታቸውን በማውሳት 6ኛው መርሃ ግብርም ጥራትን ማዕከል ማድረጉን አድንቀዋል።
አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ያካተታቸው አጀንዳዎች ዓላማ ግቡን እንዲመታ ከተፈለገ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ለተግባራዊነቱ ሚናቸውን መወጣት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
የቀድሞው ትምህርት ሚኒስትር ዶክተር ጥላዬ ጌቴ በበኩላችው ስርዓት ትምህርት የአገሪቷ ትንሹ ሕገ መንግስት ነው፤ የትምህርት ስርዓት ከተበላሸ አገር ይበላሻል ብለዋል።
የኢትዮጵያን ትንሳኤ ለማረጋገጥ በርካታ ጥናቶች ተካሂደው ወደ ሰነድነት ለተለወጠው የትምህርት ፍኖተ ካርታ ገቢራዊነት በጋራ መትጋት ይገባል ንው ያሉት።
በዚህም በጋራ ለመስራት ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር የመግባቢያ ስምምነት የተፈራረሙ ተቋማትን ጨምሮ የትምህርት ማኅበረሰቡንና መንግስትን ለገቢራዊነቱ ‘አደራ’ ሲሉ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።