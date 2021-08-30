የእርቀ ሰላም ኮሚሽን ባህላዊ የግጭት አፈታት ዘዴዎችን ከዘመናዊ ጋር የማቀናጀት ተግባር እያከናወነ መሆኑን ገለጸ

ነሀሴ 24/2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ህዝቦች መካከል አንድነትና ብሔራዊ መግባባት እንዲመጣ ባህላዊ የግጭት አፈታት ዘዴዎችን ከዘመናዊ ጋር የማቀናጀት ተግባር እያከናወነ እንደሚገኝ የእርቀ ሰላም ኮሚሽን አስታወቀ።
ኮሚሽኑ ከደህንነት ጥናት ተቋም ጋር በመተባብር በበጎ ፈቃደኝነት እርቅን እያከናወኑ ላሉ አስታራቂ እናቶችና አጋዥ አባቶች በግጭት አፈታት ዙሪያ ስልጠና እየሰጠ ነው።
የስልጠ መድረኩ ዛሬን ጨምሮ ለሁለት ቀናት የሚቆይ ሲሆን፤ ባህላዊና ዘመናዊ የግጭት አፈታት ዘዴዎችን አጣጥሞ መጠቀም ፣ የግጭት ምንነት፣ መንስኤዎችና አፈታት ላይ ትኩረት ያደረጉ ስልጠናዎች ይሰጣሉ።
የእርቀ ሰላም ኮሚሽን ጽህፈት ቤት ዋና ዳሬክተር ወይዘሮ ሰብለ ኃይሉ ኮሚሽኑ በኢትዮጵያ ሰላምና እርቅ እንዲሰፍን በጥናት ላይ ተመስርቶ እየሰራ እንደሚገኝ አብራርተዋል።
በዚህም በኢትዮጵያ የሚገኙ ባህላዊ የግጭት አፈታት ዘዴዎችን የተመለከቱ ከ320 በላይ ጥናቶች መሰብሰባቸውን ተናግረዋል።
ከዚህ አኳያ ኮሚሽኑ ኢትዮጵያ ያላትን ባህላዊ የግጭት አፈታት እሴቶች ከዘመናዊ አሰራሮች ጋር የማቀናጀት ተግባር እያከናወነ መሆኑን ጨምረው ገልጸዋል።
ኮሚሽኑ ስራውን ለማከናወን የሚያግዙትን ጥናቶች፣ ስትራቴጂዎችና ሌሎች ተግባራትን ሲያከናውን መቆየቱን አውስተው፤ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን በመለየት ወደ ተግባር መገባቱን ተናግረዋል።
ጉልህ የሰብዓዊ መብት ጥሰት የደረሰባቸው ግለሰቦች ችግራቸውን የሚገልጹበት የመረጃ ቋት መደራጀቱንም ነው የገለጹት።
ኮሚሽኑ በድሬድዋና ሱማሌ ክልሎች እንዲሁም በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶችን መክፈቱን ገልጸው፤ ለጽህፈት ቤቶቹ አቤቱታ የመሰብሰብ ተግባር እንደሚያከናውኑ ተናግረዋል።
በመድረኩ ሴቶች በግጭት አፈታት ዙሪያ ያላቸውን እሴት የተመለከተ ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረቡት የስነ-ልቦና ባለሙያው አቶ ሞገስ ገብረማሪያም በበኩላቸው በማህበረሰቡ ዘንድ ያሉ የግጭት አፈታት እሴቶች ካላቸው ተቀባይነት አንጻር ውጤታማ ስራን ማከናወን እንደሚያስችሉ ገልጸዋል።
ስልጠናውን እየተከታተሉ የሚገኙ አስታራቂ እናቶች በበኩላቸው ስልጠናው በባህላዊ መንገድ እየሰሩበት ያለውን የማስታረቅ ሂደት ለማዳበር እንደሚያግዛቸው ገልጸዋል።
የእርቀ ሰላም ኮሚሽን በኢትዮጵያ ህዝቦች መካከል ሰላም፣ ፍትህ፣ ብሔራዊ መግባባት፣ አንድነትና እርቅ እንዲሰፈን መስራትን ዓላማው አድርጎ በ2011 ዓ.ም የተመሰረተ ተቋም ነው።