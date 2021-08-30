የጎንደርና ደብረታቦር ዩኒቨርሲቲዎች ለንፋስ መውጫ ሆስፒታል ስራ ማስጀመሪያ ድጋፍ አደረጉ

ነሐሴ 24 ቀን 2013 (ኢዜአ) የደብረ ታቦርና የጎንደር ዩኒቨርሲቲዎች በአሸባሪው ህወሃት አማካኝነት ውድመት ለደረሰበት የነፋስ መውጫ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ስራ ማስጀመሪያ የሚውል ከ4 ነጥብ 9 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የህክምና ቁሳቁሶችን ድጋፍ አደረጉ።
ዩኒቨርሲቲዎቹ ያደረጉትን ድጋፍ በነፋስ መውጫ ከተማ በተካሄደ ስነ-ስርዓት ላይ አስረክበዋል።
የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ክንዴ ገበየሁ እንዳሉት፤ በአሸባሪው ህወሃት ከፍተኛ የንብረት ዘረፋና ውድመት ከደረሰባቸው ተቋማት አንዱ የሆነውን የነፋስ መውጫ ሆስፒታልን ወደ ስራ ለማስገባት ዩኒቨርሲቲው ከ2 ነጥብ 4 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው ቁሳቁሶች ድጋፍ አድርጓል።
በድጋፉ ውስጥ የህሙማን አልጋ፣ ፍራሽ፣ ብርድ ልብስ፣ የንጽህና መጠበቂያ፣ የተለያዩ መድሃኒቶችና ሌሎች የህክምና ቁሳቁሶች እንደሚገኙበትም ተናግረዋል።
ድጋፉ ከዩኒቨርሲቲው በተጨማሪ የጂንካ፣ ወራቤና መቱ ዩኒቨርሲቲዎች በተደረገላቸው ጥሪ መሰረት የቀረቡ መሆናቸውንም አስረድተዋል።
ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችና አጋር አካላት ጋር በመተባበር በቀጣይነት ለሆስፒታሉ ድጋፍ እንደሚደረግም ጠቁመዋል።
በምክትል ፕሬዚዳንት ማዕረግ የጎንደር ህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅና የጎንደር ሆስፒታል ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አሸናፊ ታዘበው በበኩላቸው እንደገለጹት፤ የቡድኑ ድርጊት ከጤና አገልግሎት አሰጣጥ ችግር ባለፈ በተለይም ወላድ እናቶች ላይ የፈጠረው ተጽእኖ ቀላል አይደለም።
ዩኒቨርሲው ለሆስፒታሉ ስራ ማስጀመሪያ 2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው የህክምና ቁሳቁስ መለገሱን ገልጸው፤ ድጋፉ በጋይንት ወረዳና አካባቢው ለሚገኙ እናቶች በቀዶ ጥገና ጭምር የታገዘ የወሊድ አገልግሎት መስጠት የሚያስችል መሆኑንም ጠቁመዋል።
መድሃኒቶች፣ የህክምና አልጋዎችና ሌሎች ቁሳቁሶች በድጋፉ መካተታቸውን ጠቁመው፤ በወረራው ለተፈናቀሉ ዜጎች ፍራሽና አልባሳት መደረጉን ተናግረዋል።
“አሸባሪው ቡድን በፈጸመው ዝርፊያና ውድመት ለህብረተሰቡ አገልግሎት ሳንሰጥ የተወሰኑ ቀናትን አሳልፈናል” ያሉት የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ ብርሃኑ ሙሉ፤ የላቦራቶሪ፣ የኬሚስትሪና ሌሎች ማሽኖችን ቡድኑ ዘርፎና አውድሞ በመሔዱ ምንም አይነት ቁሳቁስ በሆስፒታሉ እንዳልተረፈ ገልጸዋል።
የዩኒቨርሲቲዎቹ ድጋፍ ስራ ለመጀመር እንደሚያስችል ጠቅሰው፤ ምስጋና አቅርበዋል።
የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቀለመወርቅ ምረቴ በበኩላቸው በአሸባሪው ህውሃት ወረራ በርካታ ንጹሃን መሞታቸውን፣ መፈናቀላቸውን፣ ሃብትና ንብረታቸው መውደሙን ተናግረዋል።
የደረሰው ጉዳት ተቋማዊ በሆነ አሰራር ለመፍታት መረጃ የሚያሰባስብ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር የሚመራ ኮሚቴ ተዋቅሮ እየሰራ እንደሚገኝ ተናግረው፤ ከኮሚቴዎቹ አንዳንዶቹ የመረጃ አሰባሰብ ሂደታቸውን አጠናቀው ዛሬ እንደሚመለሱም አስረድተዋል።
“በቀጣይ የሚወጡ ሪፖርቶችን መሰረት በማድረግም ለአለም አቀፉ ማህበረሰብ በማድረስ የአሸባሪውን ቡድን አላማና ግብ እንዲገነዘቡ የሚያስችሉ ስራዎች እየተከናወኑ ነው” ብለዋል።
የነፋስ መውጫ ከተማን የአሸባሪው ህውሃት ቡድን ነሃሴ 5 ለነሓሴ 6/2013 ዓ.ም ሌሊት በመውረር በከተማዋ ነዋሪዎች፣ በአገልግሎት መስጫ ተቋማትና በግለሰብ ሃብት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን የተገኘው መረጃ ያመላክታል።