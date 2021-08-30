ከ186 ሺህ በላይ ሀሰተኛ የአሜሪካ ዶላር በማተም ለማዘዋወር ሲያዘጋጁ የነበሩ ተጠርጠሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ

ሀዋሳ፣ ነሐሴ 24 ቀን 2013 (ኢዜአ) በሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ከ186 ሺህ በላይ ሀሰተኛ የአሜሪካ ዶላር በማተም ለማዘዋወር ሲያዘጋጁ የነበሩ ሁለት ተጠርጣሪዎችን ዛሬ ረፋድ ላይ በቁጥጥር መዋላቸውን ፖሊስ አስታወቀ።
የሲዳማ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር አበራ አሬራ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ተጠርጣሪዎቹ እጅ ከፍንጅ የተያዙት ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ መሰረት በተካሄደ አሰሳ ነው።
በሃዋሳ ከተማ በጥቁር ገበያ ለማዘዋወር ታቅዶ የነበረና የህትመት ሂደቱ ያላለቀ ከ186 ሺህ በላይ ሀሰተኛ የአሜሪካ ዶላር መገኘቱን አስታውቀዋል።
በዚህ የወንጀል ድርጊት የተጠረጠሩ ሁለት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸውን ለማጣራት ምርመራ እየተደረገባቸው እንደሚገኝ ኮሚሽነሩ ተናግረዋል።
ሌሎች ተጠርጠሪዎችንም በቁጥጥር ስር ለማዋል ክትትል እየተደረገ እንደሆነ ጠቅሰዋል።
በቁጥጥር ሥር የዋሉት ግለሰቦች በሆቴል ውስጥ የሚያትሙትን ሀሰተኛ ዶላር የሚገዛ ሰው ሲያፈላልጉ እንደነበር ያመለከቱት ኮሚሽነሩ፤ የህብረተሰቡና የሆቴል ባለቤቶቹ ጥቆማ ለግለሰቦቹ መያዝ አስተዋጽኦ ማድረጉን ተናግረዋል።
ወንጀልን ለመከላከል ህብረተሰቡ ለፖሊስ እየሰጠ ያለውን መረጃና ጥቆማ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ኮሚሽነሩ መልዕክት አስተላልፈዋል።