ኤጀንሲው ከአስራ አምስት የግል ባንኮች ጋር በጋራ መስራት የሚያስችለውን የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረመ

አዲስ አበባ ነሃሴ 24/2013(ኢዜአ) የፌዴራል የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ እና አስራ አምስት የግል ባንኮች ሰነዶችን በኦን-ላይን ለማረጋገጥ በጋራ መስራት የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረሙ፡፡
የመግባቢያ ስምምነቱን የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ሙሉቀን አማረ ዛሬ ከአስራ አምስት የግል ባንኮች ፕሬዚዳንቶች ጋር ተፈራርመዋል።
በስምምነት ፊርማ ስነስርዓቱ ላይ የፌዴራል ጠቅላይ ዓቃቤ ህግ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቲዮስ ተገኝተዋል።
የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ሙሉቀን አማረ በዚሁ ወቅት እንዳሉት፤ ስምምነቱ የሰነዶችን ሕጋዊነት በማረጋገጥ ረገድ ሚናው የጎላ ነው።
በተጨማሪ በሰነዶች ምዝገባ ዙሪያ የሚያጋጥሙ ውስብስብ ችግሮችና ማጭበርበርን ለመከላከልም የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክትም ጠቁመዋል።
ባንኮች የውክልና ሰነድ ትክክለኝነትን እንዲያረጋግጡና የአሰራር መዘግየትን እንዲቀርፉ እንደሚያግዛቸውም ተናግረዋል።
የፌዴራል ጠቅላይ ዓቃቤ ህግ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቲዮስ በበኩላቸው ኤጀንሲው ከባንኮቹ ጋር ያደረገው ስምምነት በቴክኖሎጂ የተደገፈ ቅንጅታዊ አሰራርን ለመፍጠር እንደሚያስችለው ነው የገለጹት።
በተጨማሪም ከገንዘብ ዝውውር ጋር ተያይዞ የሚፈፀሙ የማጭበርበር ድርጊቶችን ለመቀነስም እንደሚያስችል ጠቁመዋል።
በተቋማት ከዚህ ልምድ በመውሰድ ቅንጅታዊ አሰራርን በመፍጠር ረገድ በትኩረት እንዲሰሩም ጠቅላይ አቃቤ ህጉ አስገንዝበዋል።
ኤጀንሲው ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ስምምነቶችን ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ከቡና ኢንተርናሽናል ባንክ ጋር መፈራረሙም ይታወሳል።