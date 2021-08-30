በአሸባሪው ሕወሓት ምክንያት በትግራይ ክልል ከ1 ነጥብ 4 ሚሊዮን ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጭ ሆነዋል

አዲስ አበባ ነሃሴ 24/2013(ኢዜአ) በአሸባሪው ሕወሓት ጦርነት በመከፈቱ በትግራይ ክልል ከ1 ነጥብ 4 ሚሊዮን ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጭ ሲሆኑ በአማራና አፋር ክልሎችም የትምህርት ተቋማት ከፍተኛ ውድመት መድረሱ ተገለጸ።
30ኛው አገር አቀፍ ዓመታዊ የአጠቃላይ ትምህርት ዘርፍ ጉባዔ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው።
የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ፤ በጉባኤው መክፈቻ ላይ ባስተላለፉት መልእክት በአሸባሪው ህወሃት ትንኮሳና ጥቃት በትምህርት ዘርፉ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል።
በአሸባሪው ምክንያት በትግራይ ክልል ከ1 ነጥብ 4 ሚሊዮን ተማሪዎች እና 48 ሺህ መምህራን ከትምህርት ገበታ ውጭ ሲሆኑ በአማራና አፋር ክልሎችም የትምህርት ተቋማት ከፍተኛ ውድመት መድረሱን ገልጸዋል።
የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ዘርፉን ቀደም ብሎ እንደጎዳ ያስታወሱት ሚኒስትሩ አሸባሪው ሕወሓት ባደረሰው ውድመት በቢሊዮን የሚገመት የትምህርት መሰረተ ልማት ወድሟል ብለዋል።
አሸባራው ቡድን ወረራ በፈፀመባቸው አካባቢዎች በአንድ ወር ብቻ በአማራ ክልል 140 ትምህርት ቤቶችና ሁለት የመምህራን ኮሌጆች ወድመዋል ነው ያሉት።
በአፋር ክልል ደግሞ 88 ሺህ ተማሪዎች የሚማሩባቸው 455 ትምህርት ቤቶች ሙሉ በሙሉና በከፊል መውደማቸውን አንስተዋል።
ከዚህም ባለፈ አሸባሪው ቡድን ተማሪዎችን አስገድዶ ወደ ጦርነት እያስገባ መሆኑን ሚኒስትሩ ገልጸዋል።
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባዔ ታገሰ ጫፎ፤ ላለፋት ዓመታት ሰፊ የአገር ሃብት ከፈሰሰባቸው ዘርፎች አንዱ ትምህርት መሆኑን ተናግረዋል።
በዚህም በኢትዮጵያ በየዓመቱ 28 ሚሊዮን ተማሪዎችን የማስተማር አቅም በመገንባት ከ800 ሺህ በላይ መምህራን የሚያስተምሩበት አጋጣሚ መፈጠሩን ጠቅሰዋል።
በ2014 ዓ.ም ገቢራዊ የሚደረገው አዲሱ ስርዓተ ትምህርትም ፍሬያማ እንዲሆን ጥራት ላይ እንዲያተኩር የሁሉም ማህበረሰብና ተቋማት ርብርብ ያስፈልጋል ብለዋል።
ለበርካታ ወራት ከትምህርት ገበታ ውጭ የሆኑ በትግራይ፣ በአማራና አፋር አዋሳኝ አካበቢዎች ያሉ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱም አሸባሪ ቡድኑን በጋራ ማስወገድ ይገባል ነው ያሉት።
አፈ ጉባዔ ታገሰ ጫፎን ጨምሮ ሚኒስትሮችና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች በጉባኤው ላይ ተገኝተዋል።
30ኛው አገር አቀፍ ዓመታዊ የአጠቃላይ ትምህርት ዘርፍ ጉባዔ ዛሬና ነገ የሚካሄድ ሲሆን በዋነኛነት የትምህርት ዘርፍ ሪፎርም አጀንዳ ቀርቦ ሰፊ ውይይት ይደረግበታል ተብሏል።