የአሸባሪውን የጥፋት ሴራን ለማክሸፍ ምሩቃን የድርሻቸውን መወጣት ይጠበቅባቸዋል – ዶክተር መስፍን አሰፋ

ደሴ ፣ ነሐሴ 24/2013 (ኢዜአ) አሸባሪው የህወሓት ቡድን ሀገር ለማፍረስ የሚያካሄደውን የጥፋት ሴራ ለማክሸፍ ምሩቃን የድርሻቸውን መወጣት እንደሚጠበቅባቸው የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር መስፍን አሰፋ ተናገሩ።
መቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ በ22 የትምህርት መስኮች ያስተማራቸው አንድ ሺህ 267 ተማሪዎችን አስመርቋል።
በምረቃው መረሃ ግብር በክብር እንግድነት የተገኙት ዶክተር መስፍን አሰፋ እንዳሉት፤ የውስጥ ተላላኪ ከሀዲ ባንዳዎች ከውጭ ጠላቶቻችን ጋር በማበር የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት አደጋ ላይ ለመጣል ሌት ተቀን እየሰሩ ነው።
ይህንን በተባበረ ክንድ መመከት ከሁላችንም ይጠበቃል ብለዋል።
በተለይ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ሀገርን ለማፍረስ የሚያካሄደውን የጥፋት ሴራ ለማክሸፍ ምሩቃን የድርሻቸውን መወጣት እንደሚጠበቅባቸውን ሚኒስትር ዴኤታው ተናግረዋል፡፡
ይህም ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ አሸባሪው ቡድን እየፈጸመ ያለውን ግፍና ሰቆቃ ለዓለም ከማስረዳት ባለፈ የኢትዮጵን መልካም እሴት፣ ባህልና አብሮነትም በተግባር ማሳየት ይኖርባቸዋል ነው ያሉት።
የቀሰሙት የእውቀት ወደ ተግባር በመቀየር የኢትዮጵያን የብልጽግና ጉዞ እውን እንዲሆን የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት እንዳለባቸውም እንዲሁ።
የመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ታምሩ ዘውዴ በበኩላቸው፤ ምሩቃኑ በተማሩበት የሙያ መስክ ሀገርና ህዝባቸውን በታማኝነት በማገልገል ሀገሪቱ ከገጠማት ውስብስብ ችግር እንድትላቀቅም የበኩላቸውን እንዲወጡም መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡
ተቋሙ በ22 የትምህርት መስኮች በተለያዩ የትምህርት መስኮች ያስተማራቸው 1 ሺህ 267 ተማሪዎችን አስመርቋል።
ማህበራዊ ሳይንስ፣ የተፈጥሮ ቀመር፣ ግብር፣ ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ተመራቂዎቹ ከተማሩባቸው የትምህርት መስኮች መካከል ይገኙበታል።
በዪኒቨርሲቲው የግብርና ኮሌጅ ተመራቂው ኡስማን አህመድ በሰጠው አስተያየት፤ ”በትምህርት ቆይታዬ የቀሰምኩትን እውቀት ተጠቅሜ መንግስት ግብርናውን ለማዘመን የጀመረውን ተግባር ዳር ለማድረስ የድርሻዬን እወጣለሁ” ብሏል፡፡
ስራ ጠባቂ ሳልሆን ስራ ፈጠሪ ለመሆን እንደሚጥር ገልጾ፤ ‘አሸባሪው ቡድን የከፈትብን ጦርነት በድል እንዲጠናቀቅ ለሀገሬ ግንባር ለመፋለምም ዝግጁ ነኝ” ሲል አስታውቋል።
በተመሳሳይ ራዳ ኮሌጅ በኮምቦልቻ ካምፓስ በስድስት የትምህርት መስኮች በመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪ ያሰለጠናቸውን 4 ሺህ 278 ተማሪዎችን አስመርቋል።
ከተመራቂዎቹ መካከል 1 ሽህ 750 ሴቶች ናቸው፡፡
የኮሌጁ ስራ አስኪያጅ አቶ ድሪባ እረቲ በምረቃው ስነ-ስርዓት ወቅት፤ ተመራቂዎች በሰለጠኑበት የሙያ ዘርፍ ህዝባቸውን ከሙስና በፀዳ መንገድ ሀገራቸውንና ህዝባቸውን በማገልግለ ኃላፊነታችን እንዲወጡ አሳስበዋል፡፡
ተመራቂ ዘሃራ ሰይድ ፤በተማረችበት የሙያ ዘርፍ ሀገርና ህዝቧን በታማኝነትና በቅንነት ለማገልገል እንደምትጥር ተናግራለች።
የአሸባሪው ህወሓት የጥፋት ሴራ ለማክሸፍና የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስቀጠልም በሚካሄደው ትግል የበኩሏን ለመወጣት ዝግጁ መሆኗን ገልጻለች።
በሁለቱም ተቋማት ምረቃ ስነ-ስርዓት ላይ የፌደራል፣ ክልልና ደቡብ ወሎ ዞን አስተዳደር አመራሮችና የተመራቂ ቤተሰቦች ተገኝተዋል፡፡