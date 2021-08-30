በውጭ የሚኖሩ የደባርቅና አከባቢው ተወላጆች ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፋቸው ቀጥሏል

አዲስ አበባ፣ ነሐሴ 24/2013 (ኢዜአ) “ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ” በማለት ክህደት እየፈፀመ ያለውን የህወሃት አሸባሪ ቡድን በመመከት ላይ ለሚገኘው የአገር መከላከያ ሰራዊት የተጠናከረ ድጋፍ እንደሚያደርጉ በተለያዩ በውጭ አገራት የሚኖሩ የደባርቅና የአከባቢው ተወላጆች ገለጹ።
በውጭ የሚኖሩ የደባርቅ እና የአከባቢው ተወላጆች በዋልያ የበጎ አድራጎት ማህበር አስተባባሪነት ለመከላከያ ሰራዊት ከ1 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አድርገዋል።
የማህበሩ የደባርቅ ተወካይ አቶ ሐብታሙ መኮንን፤ ማህበሩ በአጭር ጊዜ ተቋቁሞ የአገር አለኝታውን በማሳየት ላይ ይገኛል ብለዋል።
በአሁኑ ወቅት በአገር ላይ ስጋት የደቀነውን አሸባሪ ህወሓት ለመመከት የሚደረገውን ጥረት በማገዝ ለቁርጥ ቀን በመድረስ አጋርነቱን አረጋግጧልም ነው ያሉት።
በውጭ የሚኖሩ የአካባቢው ተወላጆች “ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ” በማለት ክህደት እየፈፀመ ያለውን የህወሃት አሸባሪ ቡድን ለማጥፋት እያሳዩት ያለው አብሮነት የሚደነቅ መሆኑንም ገልጸዋል።
ለአገር መከላከያ ሰራዊት፣ ለአማራ ልዩ ሃይልና ለሌሎች የፀጥታ አካላት ማህበሩ ድጋፍ እያሰባሰበ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
በተለያዩ የውጭ አገራት የሚኖሩ የደባርቅና የአከባቢው ተወላጆች እንዲሁም ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ለሰራዊቱ ከ1 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር በላይ ማሰባሰባቸውንም አቶ ሐብታሙ ገልጸዋል።
በቀጣይም ለሰራዊቱ የተጠናከረ ድጋፍ እንደሚያደርጉ አረጋግጠው እስከ 6 ሚሊዮን ብር ለማሰባሰብ አቅደው እየሰሩ መሆናቸውንም ተናግረዋል።
የደባርቅ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሰለሞን ተዘራ በበኩላቸው የከተማዋ ነዋሪዎች ግንባር ያለውን ሰራዊት በመደገፍ የሚጠበቅባቸውን ሁሉ እያደረጉ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በተለያዩ የውጭ አገራት የሚኖሩ የደባርቅና የአከባቢው ተወላጆች ለሰራዊቱ ላደረጉት ድጋፍና አጋርነትም አመስግነዋል።