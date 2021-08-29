የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ነዋሪዎች ለመከላከያ ሠራዊት የሚያደርጉትን ድጋፍ እንዲያጠናክሩ ተጠየቀ

አሶሳ፣ ነሐሴ 23 / 2103 (ኢዜአ) የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ነዋሪዎች ለሀገር መከላከያ ሠራዊት የሚያደርጉትን ድጋፍ እንዲያጠናክሩ የክልሉ ባለሥልጣናት ጠየቁ፡፡
የአሶሳ ከተማ ነዋሪዎች “እኔም ለሃገሬ ወታደር ነኝ” በሚል ዛሬ የእግር ጉዞና ስፖርታዊ እንቅስቃሴ አካሂደዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ስፖርት ኮሚሽነር አቶ አብዱልሙኒዬም አደም በዚህ ወቅት እንዳሉት ከአሻባሪው ህወሃት ቡድን ጋር የሚካሄደው ጦርነት በድል እንዲጠናቀቅ ነዋሪዎች ድጋፋቸውን መቀጠል አለባቸው፡፡
የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አብዱልሙኒዬም አብዱልዋሂድ ”ለአገር መከላከያ ሠራዊት የምናደርገው ሁለንተናዊ ድጋፍ አጠናክረን መቀጠል ይጠበቅብናል” ብለዋል፡፡
በዝግጅቱ ከተሳተፉት መካከል አቶ አለማየሁ ታሪኩ እንዳሉት “ውድ ሕይወቱን እየሰጠ ለሚገኘው ለሀገር መከላከያ ሠራዊት የማላደርገው ድጋፍ የለም” ብለዋል”፡፡
ከዚህ ቀደም ደም ከመለገስ ባሻገር ወርሃዊ ደመወዛቸውን መለገሳቸውን የገለጹት ነዋሪው ከሠራዊቱ ጎን በመቆም ህወሃትን ለመዋጋት እንደሚፈልጉ ተናግረዋል፡፡
“ከዚህ ውሳኔ የደረስኩት ደግሞ ህወሃት ዳግም ሀገር በመምራት ኢትዮጵያን ሲበታትን ማየት ስለማልፈልግ ነው” ብለዋል ነዋሪው፡፡
በዝግጅቱ የአብቹ ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ አባላት ትርኢት ያቀረቡ ሲሆን መከላከያ ሠራዊትን የሚያወድሱ ባህላዊ ሙዚቃዎችና ግጥሞች ቀርበዋል፡፡