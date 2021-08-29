ባለፉት ሁለት ወራት 373 የሽብርተኛው ሸኔ አባላት ላይ እርምጃ ተወሰደ

አዲስ አበባ፤ ነሐሴ 23/2013(ኢኤዘ) የኦሮሚያ ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ አከላታ ጋር በመሆን ባለፉት ሁለት ወራት 373 የሽብርተኛው ሽኔ አባላት ላይ እርምጃ መውሰዱን ገለጸ።
የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን በወቅታዊ የክልሉ የሰላም ጉዳይና የአሸባሪው ሸኔ እንቅስቃሴን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል።
ኮሚሽነር ጀነራል አራርሳ መርዳሳ በዚሁ ወቅት እንደገለጹት የክልሉ ፖሊስ ባለፉት ሁለት ወራት አሸባሪው ሸኔ ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት ሰንዝሯል።
የፌዴራል መንግስት የተኩስ አቁም በመወሰን የአገር መከላከያ ሰራዊት መቀሌን ለቅቆ ከወጣ በኋላ ከአሸባሪው ሕወሓት በሚሰጠው ተልዕኮ መሰረት አሸባሪው ሸኔ በንጹሃን ላይ ግዲያ እየፈፀመ መሆኑንም ገልጸዋል።
የሽብር ቡድኑ በተለይም በምዕራብ ኦሮሚያ ምንም አይነት የፖለቲካ ተሳትፎ የሌላቸው 210 ንጹሃን ላይ ጉዳት አድርሷል ብለዋል።
አሸባሪው ጊዳ አያናና ጊዳ ኪራሙ በተባሉ የወለጋ አካባቢዎች ዕድሜያቸው ከስድስት ወር እስከ 90 ዓመት አዛውንት ድረስ መግደሉንም ነው ኮሚሽነር ጀነራሉ የገለጹት።
የሽብር ቡድኑ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት መዝረፉንና ማውደሙንም ጨምረው ገልጸዋል።
አሸባሪው ሸኔ በነዚሁ አካባቢዎች በየቀኑ ከ2 ሺህ እስክ 3 ሺህ ንጹሃንን ከቤት ንብረታቸው እያፈናቀለ ሲሆን፤ የጸጥታ አካላትም ተፈናቃዮችን በመመለስና በመጠበቅ እንዲጠመዱ አድርጓል ነው ያሉት።
የሽብር ቡድኑ ሆን ብሎ የብሔር ግጭት እንዲነሳ ለማድረግ የተለያዩ የሀሰት ፕሮፓጋንዳዎችን እያራገበ ይገኛልም ብለዋል ኮሚሽነር ጀነራል አራርሳ።
በወለጋ አካባቢ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆችንና በአካባቢው የኦሮሞ ተወላጆችን ‘አላገዛችሁንም’ በማለት ከፍተኛ ስቃይና እንግልት እያደረሰባቸው መሆኑንም ጠቅሰዋል።
በመሆኑም የክልሉ ፖሊስ ከሌሎች የፀጥታ አካላት ጋር በመሆን በሽብር ቡድኑ ላይ የተጠናከረ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ገልጸው፤ ባለፉት ሁለት ወራት 373 የቡድኑ አባላት ተደምስሰዋል ብለዋል።
በዘመቻው 273 የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችንና ከ15 ሺህ በላይ ጥይቶችን ከአሸባሪው አስጥለናልም ነው ያሉት።
የጸጥታ አካላት ይህን ሁሉ ዋጋ እየከፈሉ እያሉ አንዳንዶች ‘የጸጥታ አካላት ስራ ላይ እንደሌሉ” በማስመሰል የሚያናፍሱት ወሬም ፍፁም ተቀባይነት የለውም ብለዋል።
የክልሉ ወጣቶች ከሽብር ቡድኑ ጋር በመፋለምና ለፀጥታ ሃይሎች ትብብር በማድርግ ሃላፊነታቸውን እንዲወጡ ኮሚሽነር ጀነራሉ አሳስበዋል።
ቡድኑ ወትሮውኑ ለኦሮሞ ሕዝብ ጥቅም ደንታ የሌለው መሆኑን ጠቅሰው አሁንም ለኦሮሞ ሕዝብ ጠላት ከሆነው አሸባሪው ሕወሓት ጋር በማበር ዜጎች ላይ ከፍተኛ ችግር እየፈጠረ መሆኑን ተናግረዋል።
የኦሮሞ ሕዝብ ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር የሽብር ቡድኑን እንዲዋጋም ኮሚሽነር ጀነራል አራርሳ ጥሪ አቅርበዋል።