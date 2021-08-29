የምሥራቅ አፍሪካ አገራት እጅግ ሞቃታማ የአየር ጸባይ ያጋጥማቸዋል

ነሐሴ 23 ቀን 2013 ዓ.ም(ኢዜአ) የምስራቅ አፍሪካ አገራት አሁን ባለንበት የክረምት ወቅትና በኋላ በከፍተኛ ደረጃ ሞቃት የሆነ የአየር ንብረት ጸባይ እንደሚጋጥማቸው ተተነበየ። በአንዳንድ አካባቢዎች ድርቅ ሊከሰት እንደሚችልም ነው የተተነበየው
የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ድርጅት (ኢጋድ) ባወጣው ሪፖርት በታንዛንያ፣ ቡሩንዲ፣ ሩዋንዳ፣ ኬንያ፣ ሶማልያ፣ ኢትዮጵያና ኤርትራ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ወቅት እንደሚጋጥማቸው ገልጿል።
አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትና በመጪወቹ ወራት በቀጠናው የሚጀምረው የክረምት ወቅትም ለምርት እጅግ ወሳኝ መሆኑ ነው በሪፖርቱ የተመለከተው።
አገራቱ የሚያጋጥማቸው የሙቀት መጠን ከዚህ በፊት ከነበረው ከፍተኛ መሆኑና በአንጻሩ የዝናብ መጠኑ ማነሱ ተገልጿል።
ይህ ሁኔታ ከሚጋጥማቸው አካባዎች መካከል ሰሜን ምዕራብ ሱማሊያ፣ ቡሩንዲ፣ሩዋንዳ፣ የቀይ ባህር ሰሜናዊ ጫፍና በኢትዮጵያ ደግሞ የደቡብ ምስራቅ አካባቢዎች መሆናቸው ተነግሯል።
በማዕከላዊና በደቡብ የምስራቅ አፍሪካ አካባቢዎች የታየው የዝናብ እጥረት ደግሞ እስከ ታህሳስ ድረስ እንደሚዘልቅም ነው የተተነበየው።
የድርቅ ችግር የሚያሰጋቸው አካባቢዎች መኖራቸውን ያመለከተው ሪፖርቱ ይህም በአካባቢዎቹ እየዘነበ ባለው አነስተኛ የዝናብ መጠን መሆኑን አስታውቋል።
በተለይም በከፊል አነስተኛና እጅግ አነስተኛ የዝናብ መጠን በሚያገኙ አካባቢዎች ከፍተኛ መጠነ ሰፊ የሰብአዊ ድጋፍ ሊደረግ እንደሚገባ ተነግሯል።
በቀጠናው ሊከሰት በሚችለው ከፍተኛ ሙቀትና ድርቅ ከ30 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ለርሃብ እንደሚጋለጡ ሪፖርቱ አመልክቷል።