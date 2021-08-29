የትግራይ ወጣቶች በአሸባሪው ህወሓት የሚደርስባቸውን ግፍና በደል እየሸሹ ለሰራዊቱ እጃቸውን እየሰጡ ነው

አዲስ አበባ፣ ነሐሴ 23/2013 (ኢዜአ) የትግራይ ወጣቶች በአሸባሪው ህወሓት የሚደርስባቸውን ግፍና በደል እየሸሹ ለአገር መከላከያ ሰራዊት እጃቸውን እየሰጡ ነው
ግርማይ ቴዎድሮስና ወጣት ጎይቶም ሀዱሽ የአድአሮይና እንዳአባጎና አከባቢ ነዋሪዎች ናቸው።
የአሸባሪው የህወሓት ቡድን ከዕለታት አንድ ቀን ወጣቶቹን ከሌሎች ጓደኞቻቸው ጋር አስገድዶ ወደ ጦር ሜዳ እንደወሰዳቸው ይናገራሉ።
ከተወሰዱም በኋላም ለአሸባሪው የህወሓት ቡድን የተለያዩ ተተኳሽ የጦር መሣሪያ እንዲያደርሱና ቁስለኛ እንዲያመላልሱ የሥራ ድርሻ እንደተሰጣቸው ተናግረዋል።
ይህን ሲያደርጉም በቀን አንድ ኮቾሮ ያለ ውሃ እየተሰጣቸው በከፍተኛ ችግር ውስጥ እንዳሳለፉ ይገልፃሉ።
ወጣቶቹ እንደሚሉት በተግራይ አንድ ቤተስብ ከሚሰጠው የዕርዳታ እህል ግማሹን ለአሸባሪው ቡድን የመስጠት ግደታ አለበት።
በዚህም በትግራይ ክልል ዜጎች በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ከፍተኛ ግፍና በደል እየደረሰባቸው መሆኑን ገልጸዋል።
የአሸባሪው የህወሓት ቡድን ግፍና በደል ያስመረራቸው እነዚህ ወጣቶች ከሚኖሩበት ካምፕ በድብቅ አምልጠው ለአገር መከላከያ ሰራዊት እጃቸውን ሰጥተዋለ።
ወጣቶቹ እጃቸውን ከሰጡ በኋላ ሰራዊቱ ድጋፍና እንክብካቤ እያደረገላቸው እንደሆነ ገልፀዋል።