የአማራና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች በጋራ ልማትና ሰላም ዙሪያ አብረው እንደሚሰሩ አስታወቁ

ባህር ዳር ነሐሴ 22/2013 (ኢዜአ) የአማራ እና ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልሎች የሁለቱ ክልሎች የጋራ ልማትና ሰላም ዙሪያ አብረው እንደሚሰሩ አስታወቁ።
የሁለቱ ክልሎች ርዕሳነ-መስተዳድሮች በተገኙበት በጋራ ልማትና ሰላም መረጋገጥ ዙሪያ በቅንጅት ለመስራት ዛሬ በባህርዳር ከተማ ባደረጉት ውይይት ስምምነት አድርገዋል።
የአማራ ክልል ርዕስ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር በስምምነቱ ላይ እንዳሉት በሁለቱ ክልሎች መካከል የሚደረገው የትብብር ስራ በመሰረታዊነት የህዝቦችን ሞትና መፈናቀል የሚያስቆምና ህዝብን መሰረት ያደረገ ልማት ለማከናወን የሚያግዝ ነው።
የቤንሻንጉል ጉምዝ ህዝብና የአማራ ክልል ህዝብ ለዘመናት በጋራ ተባብረው ተከባብረው አብረው የኖሩ መሆናቸውን ጠቅሰው፤ ነገር ግን አሸባሪው ህወሓት በፈጠረው ሴራ ምክንያት ህዝቦች በማያውቁት ጉዳይ ለሞትና መፈናቀል መዳረጋቸውን ገልፀዋል።
የአሸባሪውን ቡድን ተልኮ ይዘው በንጹሃን ላይ ሞትና መፈናቀን የሚያደርሱትን በማስወገድ ቀጠናው የሰላምና የልማት እንዲሆን ሁለቱ ክልሎች በጋራ የመልማትና ሰላምን የሚያሰፍን ስራ እንደሚሰራም አቶ አገኘሁ ተናግረዋል።
ለዚህም የሁለቱ ክልሎች ርእሰና መስተዳደሮች በተገኙበት ሁለቱን ክልል የሚያስተባበር ቋሚ የሆነ ጽሕፈት ቤት በግልገል በለስ ከተማ እንዲቋቋም የሚያስችል ስምምነት ተደርጓል።
የሁለቱ ክልሎች ስምምነት ከሰላምና ልማት በተጨማሪ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች ላይም እንደሚሆን ጠቅሰው፤ለዚህም የአማራ ክልል መንግስት ስምምነቱ ውጤታማ እንዲሆን በትኩረት እንደሚሰራ አስታውቀዋል።
የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ርእሰ መስተዳደርን ሁለቱ ክልሎች በጋራ ሰላምን ለማስፈንና ለመልማት እንዲሁም ሁሉን አቀፍ ትብብር እንዲኖር ላሳዩት ቁርጠኝነት፣ ተነሳሽነትና ቀናነት አቶ ገኘሁ ተሻገር አመስግነዋል።
የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ርእሰ መስተዳደር አቶ አሻድሊ ሃሰን በበኩላቸው የቤሻንጉል ጉምዝ ክልል ሰፊ የማምረት አቅም ያለው መሆኑን ጠቅሰዋል።
ነገር ግን በዚያ አካባቢ የሚኖሩ አርሶ አደሮች ተረጋግተው እንዳያለሙ የአሸባሪው የህውሃት ቡድን ተልዕኮ ፈጻሚዎች ሲሰሩ መቆየታቸውን ተናግረዋል።
አሁን ላይ በክልሉ የአሸባሪውን ተልኮ ለመፈጸም የሚሰሩና ለሰላም እጃቸውን አልሰጥም ያሉ አማጺያንን በመለየት የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ከፌዴራል የፀጥታ አካላት ጋር በመሆን እርምጃ እየወሰደ እንደሚገኝም አስታውቀዋል።
በሁለቱ ህዝቦች መካከል እየተፈጠረ ያለው ወቅታዊ ችግርም አሸባሪው የህወሓት ቡድን ቀደም ብሎ በቀበረው ፈንጂ ምክንያት የሚፈጠር መሆኑን ጠቅስው፤ ህዝቡ ለዘመናት አብሮ የኖረና ማህበራዊ መስተጋብሩ የተሳሰረ እንደሆነም አብራርተዋል።
“አብሮ የመኖርና የመልማት ባህል አሸባሪዎችንና ተልዕኮ ፈጻሚዎችን በጋራ በማጥፋት የህዝቦች የዘመናት የጋራ እሴት መልሶ ይገነባል” ብለዋል።
“በመሰረተ ልማት ዝርጋታዎችና በፖለቲካው ዘርፍም የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል አመራሮች የዳበረ የፖለቲካ አቅም እንዲኖራቸው በጋራ በትብብር መስራት ይገባል”ብለዋል።
“በመተከል ዞን የሚታዩ አማጺያንን እና የአሸባሪው ተላላኪዎችን በትብብር ባጠረ ጊዜ ማጥፋት ይገባል” ያሉት አቶ አሻድሊ፤ ተልዕኳቸው በዛ አካባቢ እንዳይሳካ መስራት የስምምነቱ አካል እንደሆነም ገልፀዋል።
በተጨማሪም የቤንሻንጉል ክልል እና የአማራ ክልል የፀጥታ አካላት ከመተከል ዞን ኮማንድ ፖስት ጋር በጋራ በመሆን ኦፕሬሽን መስራት በሚቻልበት አግባብ እንደሚሰራም አመላክተዋል።
“ዛሬ በሁለቱ ክልሎች መካከል የተደረሰው ስምምነትም በሰላም፣ በማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ እና ኦኮኖሚያዊ ጉዳዮች በጋራና በትብብር ለመስራት የሚያስችል ነው” ሲሉ አቶ አሻድ አስታውቀዋል።
በስምምነቱ ከሁለቱ ክልልች ርዕሳነ መስተዳደሮች በተጨማሪ የመተከል የተቀናጀ ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ሌፍትናንት ጀነራል አስራት ዴኔሮና የፌደራልና የክልል ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች ተገኝተዋል።