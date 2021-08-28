ሀገራችን ከገጠማት ፈተና ለማውጣት በእውቀትና በስነ ምግባር የታነጸ የሰው ሀይል ያስፈልጋታል– ፕ/ር አፈወርቅ ካሱ

ጭሮ፣ነሐሴ 22/2013(ኢዜአ) ሀገራችንን አሁን ካለችበት ፈታኝ ሁኔታ ለማላቀቅ በእውቀትና መልካም ስነ ምግባር የዳበረ የሰው ሀይል እንደሚያስፈልጋት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ደኤታ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ ተናገሩ።
የኦዳ ቡልቱም ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የሙያ መስኮች ያሰለጠናቸውን 1354 ተማሪዎችን በመደበኛና በልዩ መርሃ ግብር በመጀመሪያ ድግሪ ዛሬ አስመርቋል።
ፕሮፌሰር አፈወርቅ በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ባደረጉት ንግግር ምሩቃኑ በተማሩበት የሙያ መስክ ሀገራችን ካላችበት ድህነትና ኋላቀርነት ለማላቀቅ የሚችሉት በትብብርና በቁርጠኝነት መስራት ሲችሉ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
አክለውም ምሩቃን በተማሩት ሙያ የማህበረሱን ችግር የመፍታት ድርሻቸውን እንዲወጡና ሀገችራንን በአለም የሚያስጠራ መፍትሔ ጠቋሚ ምርምሮችን ተግራዊ እንዲያደርጉም ጠይቀዋል፡፡
የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዝዳትና የዩኒቨርሲቲው ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ በበኩላቸው እውቀት በታሪክ ውስጥ የሚታወስ ተግባር የሚኖረው የማህበረሰብ ችግር መፍታት ሲችል እንደሆነ ተናግረዋል።
ተመራቂዎችም ሀገራችንን ካለችበት ችግር ለማላቀቅ በየኔነት ስሜት ሀገርና ህዝብ የጣለባቸውን አደራ እንዲወጡ አሳስበዋል፡፡
የዩኒቨርስቲው ፕሬዝዳት ፕሮፌሰር ሙክታር መሀመድ ዩኒቨርስቲው ችግር ፈቺና ለለውጥ የሚያነሳሱ ምርምሮችን የሚያበረክቱ ተወዳዳሪና ብቁ ባለሙያዎችን ለማፍራት የሚያርገው ጥረት ወደ ፊትም እንደሚቀጥል ተናግረዋል፡፡
አያይዘውም ተመራቂዎች በሙያቸው ለሀገርና ማህበረሰብ ታማኝና መፍትሔ ሰጭ እንዲሆኑ መክረዋል፡፡
በእለቱ በማዕረግና በከፍተኛ ማዕረግ ከተመረቁት መካከል በአሮምኛ ፎክሎርና ስነ-ፅሁፍ 4 ነጥብ በማምጣት ልዩ ተሸላሚ የሆነው ተማሪ ዮሴፍ ጋዲሳ ስራዬን ለነገ ባለማሳደርና በእቅድ በመመራቴ ውጤታማ ሆኛለሁ ብሏል፡፡
አያይዞም ማንኛውም የሙያ አይነት በአግባቡ ከተሰራበት ለሀገር ለውጥ ማምጣት ይችላል የሚል መልእክት አስተላልፏል።
በሴቶች ዘርፍ ልዩ ተሸላሚዋ የተፈጥሮ ሀብትና ኢንቫሮመንት ተማሪ ለምለም ወንድወሰን በበኩሏ ሴቶች በትምህርት ቤት ብዙ ፈተናዎች ቢያጋጥማቸውም በቁርጠኝነት ተቋቁመው ውጤታማ መሆን እንደሚችና እርሷም በተማረችው ሙያ ሀገሯን ለማገልገል ዝግጁ መሆነኗን ተናራለች፡፡
በምረቃ ስነስርዓቱ ላይ ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ እና የሳይንስና ከፍተኛ ትምርት ሚኒስትር ዲኤታ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱን ጨምሮ የዞኑና የጭሮ ከተማ አመራሮች ተገኝተዋል።
በእለቱም የችግኝ ተከላ መርሀ ግብር በክብር እንግዶች ተከናውኗል፡፡