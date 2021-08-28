ኢትዮ-ቴሌኮም 80 ሚሊዮን ደንበኞችን ማስተናገድ የሚችል የቀጣይ ትውልድ ቢዝነስ ሳፖርት ሲስተም ተግባራዊ አደረገ

ነሐሴ 22 ቀን 2013 (ኢዜአ) ኢትዮ-ቴሌኮም 80 ሚሊዮን ደንበኞችን ማስተናገድ የሚችል አቅም የፈጠረ የቀጣይ ትውልድ ቢዝነስ ሳፖርት ሲስተም (NGBSS) ተግባራዊ አደረገ።
አዲሱን ቴክኖሎጂ በተመለከተ የተዘጋጀ መርሃ ግብሩ ላይ ገለፃ ያደረጉት የኢትዮ-ቴሌኮም የመረጃ ዋና ኃላፊ አቶ እንዳለ አስራት “አሰራሩ የቴሌኮም አገልግሎት አቅራቢውን በቀላሉ ከደንበኛው ጋር የሚያገናኝ ነው” ብለዋል።
የመሰረተ ልማት ችግር፣ ዲጅታል ትራንስፎርሜሽን ማስፈለጉ፣ የአገልግሎት ጥራት እየቀነሰ መሄድ፣ ኩባንያው ወደ ውድድር እየገባ መሆኑ ኢትዮቴሌኮም ቴክኖሎጂውን ተግባራዊ እንዲያደርግ እንዳስቻለው ጠቁመዋል።
የኢትዮቴሌኮም ዋና ስራ አስፈፃሚ ፍሬህይወት ታምሩ ቴክኖሎጂው በራስ አቅም እንደተሰራ ገልጸዋል።
ኢትዮቴሌኮም ቀዳሚና ተመራጭ አገልግሎት ሰጭ ሆኖ ለመጓዝ በሚያደርገው ጥረት የቴክኖሎጅው መጀመር ድርሻው የጎላ እንደሆነ ጠቅሰው፤ በስራው ላይ የተሳተፉ ባለሙያዎችን አመስግነዋል።
“ስራው በቅንጅትና በጥሩ አመራር ተግባራዊ መሆኑ ጀምረን መጨረስ እንደሚቻል ያሳየ ነው” ብለዋል።
የኩባንያውን አገልግሎት አለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ እንዲሆን የሚያስችለው ቴክኖሎጂ በየደረጃው ፍተሻዎች ከተደረጉለት በኋላ ብቁ መሆኑ በመረጋገጡ ወደ ስራ እንደገባ ተናግረዋል። “የቴክኖሎጂው ፕሮጀክት 43 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር የጠየቀ ነው” ብለዋል ዋና ስራ አስፈጻሚዋ።