የከተማዋ ንግድ ቢሮ በ1 ሺ 886 ንግድ ድርጅቶች ላይ እርምጃ ወሰደ

ነሀሴ 22/2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ የኢኮኖሚ አሻጥር ለመፍጠር ሲንቀሳቀሱ በቆዩ 1 ሺ 886 የንግድ ድርጅቶች ላይ እርምጃ መውሰዱን የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ አስታወቀ።
በንግድ ቢሮው እርምጃ ከተወሰደባቸው መካከል 657 የንግድ ድርጅቶች ፈቃዳቸው መሰረዙ ተገልጿል።
እርምጃ የተወሰደባቸው የንግድ ድርጅቶች አሁን ላይ በአገሪቷ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በመጠቀም የኢኮኖሚ አሻጥር ለመፍጠር ሲንቀሳቀሱ መቆየታቸው ተገልጿል።
የቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱልፈታ የሱፍ እንደገለጹት፤ በአገሪቷ የሰሜኑ ክፍል ላይ አሸባሪው ህወሃት የፈጠረውን ችግር ተከትሎ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎችን ለማዳከም ጥረቶች ሲደረጉ ይስተዋላል።
በእንደዚህ ዓይነት ተግባር ላይ ተሳትፈው እርምጃ የተወሰደባቸው የንግድ ደርጅቶች በሸቀጦች ላይ የተጋነነ ጭማሪ ያደርጉ፣ ያለአግባብ ምርት ያከማቹ እንዲሁም ጊዜ ያለፈባቸውና ለጤና ጠንቅ የሆኑ ምርቶችን ሲሸጡ የተገኙ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በተጨማሪም ለአሸባሪው ህወሃት በተለያዩ መንገድ እገዛ ሲያደርጉ መቆየታቸውን ጠቁመው፤ የከተማዋን ሰላምና ጸጥታ ለማወክ ሲንቀሳቀሱ መገኘታቸውን አብራርተዋል።
በዚህም ቁጥራቸው 1 ሺ 886 የንግድ ደርጅቶች እርምጃ እንዲወሰድ እንደተወሰደባቸው አመልክተው፤ ከዚህ ውስጥ 657 የንግድ ድርጅቶች ፈቃዳቸው እንዲሰረዝ ተደርጓል።
ከእነዚህ መካከል አሁን ያለውን ሁኔታ የማይመጥን ተግባር ሲያከናውኑ ተገኝተው 64 ድርጅቶችም ከንግድ ስርአቱ እንዲወጡና በወንጀል እንዲከሰሱ መደረጉንም ጠቁመዋል።
በአሁኑ ወቅት የኢኮኖሚ አሻጥር ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ አካላትን አካሔድ ለመግታትና የንግድ እንቅስቃሴው ስርዓት ባለው አግባብ እንዲሄድ ለማድረግ ሶስት ኮሚቴ የተቋቋመ መሆኑንም ተናግረዋል።
ኮሚቴው የከተማውን ሰላም፣ ጸጥታና ደህንነት የሚከታተል፣ ኢኮኖሚ አሻጥርን በማክሸፍ የተረጋጋ የገበያ ሁኔታ እንዲኖር የማድረግ፣ ህብረተሰቡን የማንቃትና የማደራጀት ተግባራት እንደሚያከናውንም ጠቁመዋል።
በዚህም ንግድን ሥርአት የማስያዝ ፣ ህገ-ወጥነትን የመከላከልና ተጠናክሮ የሚቀጥል ሲሆን ህብረተሰቡም የንግድ እንቅስቃሴዎን በማወክ የኢኮኖሚ አሻጥር የሚያደርጉ አካላትን እንዲጠቁም ጥሪ አቅርበዋል።