የምርምር፣ የፈጠራ እና የቴክኖሎጂ ሽግግር ተግባራትን ለማሻሻል የሚያግዙ አሰራሮች እየተተገበሩ ነው…ዶክተር አብርሃም በላይ

ባህር ዳር፤ ነሐሴ 22/2013(ኢዜአ) ሃገራዊ ልማቱን የሚያቀላጥፉና ችግር ፈቺ የሆኑ የምርምር፣ የፈጠራ እና የቴክኖሎጂ ሽግግር ተግባራትን ለማሻሻል የሚያግዙ አሰራሮች እየተተገበሩ መሆኑን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ አስታወቁ።
ዘጠነኛው ዓለም ዓቀፍ የሳይንስና ቴክኖሎጂ የምርምር አውደ ጥናት በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እየተካሄደ ነው።
ሚኒስትሩ በአውደ ጥናቱ መክፈቻ ላይ እንደተናገሩት፤ የፈጠራ፣ የምርምርና የቴክኖሎጂ ተግባራት እድገት የሚያመጡት በጋራ ሲሰራ ነው።
በተለይም ለሃገራዊ ልማቱ መቀላጠፍ ቅድሚያ ትኩረት የተሰጣቸው ዘርፎች ላይ አተኩሮ መስራት እንደሚገባ ነው ያመለከቱት።
ዶክተር አብርሃም፤ በሀገር አቀፍ ደረጃ የፈጠራና የቴክኖሎጂ ተግባራትን የሚደግፍና ለውጤት የሚያበቃ አሰራር በፖሊሲ ጭምር ተደግፎ እየተተገበረ እንደሚገኝ አስረድተዋል።
ይህም ኢንተርፕራይዝ አቋቁሞ የፈጠራ ስራዎችን እስከ መደገፍ እንደሚደርስ ጠቅሰው፤ እውቀት ኖሯቸው ሃብት የሌላቸውን በማገዝ ለውጤት እንዲበቁ የማድረግ ሥራዎች በመሰራት ላይ መሆናቸውን አመልክተዋል።
ለዚህም ዩኒቨርሲቲዎችና የምርምር ተቋማት ሃገራዊ ልማቱን የሚደግፉ ምርምሮችን በማካሄድ ችግር ፈች ሥራዎችን ማካሄድ እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
እንደነዚህ ዓይነት አውደ ጥናቶች ዓለም አቀፍ እውቀትና ልምድ ለመቅሰም ካላቸው ሚና በዘለለ ቴክኖሎጂንና ፈጠራን በትብብር ለመስራት የላቀ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ተናግረዋል።
ሚኒስቴሩ ለሃገር እድገትና ልማት ለሚበጁ አዳዲስ የምርምርና የፈጠራ ሥራዎች ተገቢውን እገዛ እያደረገ መሆኑንም አስታውቀዋል።
የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኝ እንዳሉት፤ ተቋሙ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ምርምርና ፈጠራ ተግባራት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው።
ተቋሙ ከአስር ዓመት በፊት ጀምሮ የምርምር ዩኒቨርሲቲ ለመሆን እየሰራ መሆኑን ጠቅሰው፣ ችግር ፈቺ ምርምሮችን በማድረግ የተሻለ ደረጃ ላይ መድረስ እንደተቻለም ገልጸዋል።
በዚህም በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ለመሆን እየተሰራ መሆኑን ጠቁመው፣ ዘርፉን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስም አስፈላጊው እገዛና ድጋፍ እየተደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
በዚህ አውደ ጥናትም 100 የሚሆኑ ጥናታዊ ጽሁፎች በሃገር ውስጥና ውጭ ምሁራን መቅረባቸውን ጠቅሰው፤ በቀጣይ ጽሁፎቹን ወደተግባር ለመቀየር ይሰራል ብለዋል።
አውደ ጥናቱ ለእውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር የሚያግዝ ነው ያሉት ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ሳይንቲፊክ ዳይሬክተር ዶክተር ሰይፉ አድማስ ናቸው።
በቴክኖሎጂ ዘርፉ የሚስተዋሉ የእውቀት ክፍተቶችን ለመሙላትም በአካባቢው ከሚገኙ ኢንዱስትሪዎች ጋር በትብብር እየተሰራ ይገኛል ብለዋል።
በተለይም በአነስተኛ መስኖ ተቋማት ግንባታ፣ በተቋማት የ”አይሲቲ” አገልግሎት፣ የንብረት ግዥ፣ የሰው ሃብት አስተዳደርና በሌሎች ዘርፎች የሚስተዋሉ ክፍተቶችን በመለየትም በቴክኖሎጂ የታገዘ መፍትሄ እንዲያገኙ መደረጉን በማሳያነት ጠቅሰዋል።
በቀጣይም የማህብረሰቡን ችግር የሚፈቱ የፈጠራ፣ የምርምርና የቴክኖሎጂ ሽግግር ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ አስታውቀዋል።
እስከ ነገ በሚቀጥለው አውደ ጥናት ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የመጡ ተመራማሪዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉ ይገኛሉ።