የፖለቲካ ፓርቲዎች አገር የማዳን ሃላፊነታቸውን መወጣት ይጠበቅባቸዋል

ነሀሴ 22/2013 (ኢዜአ) የፖለቲካ ፓርቲዎች የአገር ሕልውናን በማስጠበቁ ሂደት ሃላፊነት እንዳለባቸው የእናት ፓርቲ ተጠባባቂ ፕሬዚዳንት ተናገሩ።
የፓርቲው ተጠባባቂ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሰይፈሥላሴ አያሌው ‘ወቅቱ የምንከፋፈልበት ሳይሆን የአገር ሕልውናን በአንድነት የምናስጠብቅበት ነው ብለዋል።
ለኢትዮጵያ ይበጃል በምንለው ጉዳይ የምንከራከርበት ‘በቂ ጊዜ አለ’ ያሉት ዶክተር ሰይፈሥላሴ አሁን አገር ያለችበት ሁኔታ የሕልውና ጉዳይ በመሆኑ ሁሉም አጋርነቱን ሊያሳይ ይገባል ነው ያሉት።
‘የፖለቲካ ፓርቲዎች አንድ ሆነን ኢትዮጵያን ከውስጥና ከውጭ ጠላቶች የምንጠብቅበት ጊዜ አሁን ነው ሲሉም አመልክተዋል።
አገር ካልቆመች የፖለቲካ ፓርቲ የለም፤ አገር ስትፈርስ ከውስጥ ስለሆንን እኛ ላይ ነው የምትፈርሰው’ ያሉት ዶክተር ሰይፈሥላሴ ከመንግስት ጎን በመቆም “አጋርነታችንን እናሳይ” በማለት ለፖለቲካ ፓርቲዎች ጥሪ አቅርበዋል።
የፓርቲው ጸሃፊ አቶ ጌትነት ወርቁ በሁሉም ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች የሚገኙ የእናት ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎችን በማስተባበር በብሔራዊ ደም ባንክ በመገኘት የደም ልገሳ ማድረጋቸውን ገልፀዋል።
በቀጣይም ከቀያቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን መልሶ ማቋቋምና የሕክምና ባለሙያዎች የሆኑ የፓርቲው አባላትም ግንባር ድረስ በመሄድ ለመከላከያ ሠራዊት ድጋፍ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል።
ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎችም ከመንግስት ጎን በመቆም ድጋፋቸውን እንዲያሳዩ አመልክተዋል።