ኢትዮጵያ እና ኬንያ የምስራቅ አፍሪካ የቱሪዝም ዘርፍ ለማሳደግ በጋራ መስራት ያስፈልጋል

ነሀሴ 22/2013 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ እና ኬንያ የምስራቅ አፍሪካ የቱሪዝም ዘርፍ ለማሳደግና የቱሪስት ፍሰትን ለመጨመር በጋራ መስራት እንደሚጠበቅባቸው ተገለጸ።
የኬንያ የቱሪዝም አስጎብኝ ድርጅቶች፣ የኬንያ ኢትዮጵያ ወዳጅነት ማህበርና የመገናኛ ብዙሃን ተወካዮች በኢትዮጵያ ጉብኝት እያደረጉ ነው።
የጉብኝታቸው ዓላማ በኢትዮጵያ የሚገኙ የቱሪስት መስህቦችን በመጎብኘት በቀጣይ አብረው የሚሰሩባቸው ጉዳዮች ላይ ለመወያየት ነው።
የቱሪዝም ኢትዮጵያ ዋና ዳሬክተር አቶ ስለሽ ግርማ፤ ኢትዮጵያ ያላትን የቱሪስት መስህቦች ለሉዑካኑ አብራርተውላቸዋል።
ኢትዮጵያ የኮቪድ-19ኝን ጥንቃቄ መንገዶች ታሳቢ በማድረግ ለቱሪዝምና ኮንፈረንስ መዘጋጀቷንም አስረድተዋል።
ሆቴሎች፣ የቱሪስት መዳረሻዎችና ሌሎች ከቱሪዝም ጋር ግንኙነት ያላቸው ቦታዎች ዲስኢንፌክት ተደርገዋል። አስጎብኚዎች ኮቪድ ክትባት ወስደዋል።
መንግስት አንድነት ፖርክን ጨምሮ ግዙፍ የቱሪስት መዳረሻዎችን እያለማ እንደሚገኝ ጠቅሰዋል።
ኢትዮጵያና ኬንያ ያላቸውን የቱሪዝም መስህቦቻቸውን በጋራ በማልማት በምስራቅ አፍሪካ የቱሪዝም ፍሰትን ለመጨመር መስራት እንዳለባቸው ገልጸው፤ በዚህ በኩል ኢትዮጵያ ዝግጁ መሆኗን ተናግረዋል።
የኬንያ ኢትዮጵያ ወዳጅነት ማህበር ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ናታን ካሃራ በበኩላቸው፤ ኢትዮጵያና ኬንያ የቱሪዝም ሃብቶቻቸውን በጋራ መጠቀም አስፈላጊ መሆኑን አንስተዋል።
ኬንያን የሚጎበኙ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ በማድረግ የቱሪስት ቆይታ ጊዜን በማራዘም የምስራቅ አፍሪካን የቱሪስት ፍሰት ለመጨመር በጋራ ለመስራት እንደሚፈልጉም አብራርተዋል።
ሉዑካኑ በቆይታው ከኢትዮጵያ አስጎብኝ ድርጅቶች ጋር የሚወያይ ሲሆን፤ የተለያዩ የቱሪስት ቦታዎችን እንደሚጎበኝ አስረድተዋል።