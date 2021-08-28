ኦዳ ቡልቱም እና ወራቤ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን እያስመረቁ ነው

ጭሮ/ሆስዕና ፤ነሐሴ 22/2013(ኢዜአ) ኦዳ ቡልቱም እና ወራቤ ዩኒቨርሲቲዎች በተለያዩ የትምህርት መሰኮች ያሰለጠኗቸው ከ2 ሺህ 300 በላይ ተማሪዎችን እያስመረቁ ነው።
ከተመራቂዎቹ መካከል ኦዳ ቡልቱም ዩኒቨርሲቲ ካሉት 35 የትምህርት ክፍሎች ወስጥ በ29ኙ ትምህርታቸውን ተከታትለው ማጠናቀቃቸውን በምዘና የተረጋገጠላቸው 2ሺህ 354 ተማሪዎችን ናቸው።
ዩኒቨርሲቲው የማህበራዊና ስነ-ሰብ ኮሌጅ፣ መሬት አስተዳደርና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ለመጀመሪያ ጊዜ ተማሪዎችን የሚያስመርቁ የትምህርት ክፍሎች ናቸው፡፡
ቀሪዎቹ የትምህርት ክፍሎች ተቋሙ ለሶስተኛ ጊዜ ያሰለጠናቸው ናቸው።
በተመሳሳይ የወራቤ ዩኒቨርሲቲ በሁለተኛ ዙር ያሰለጠናቸውን ከ1ሺህ በላይ ተማሪዎችን ነው እያስመረቀ ያለው።
ተቋሙ እያሰመረቀ የሚገኘው በማህበራዊ ሳይንስ፣ በተፈጥሮ ቀመር፣ በግብርና ኮሌጅ፣ በቢዝነስና ኢኮኖሚክስና በስነ-ሰብ ኮሌጆች ያሰለጠናቸው ተማሪዎችን ነው።
በሁለቱም ዩኒቨርሲቲዎች እየተካሄደ ባለው የምረቃ ስነ-ስርዓት የመንግስት ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎችና የተመራቂ ቤተሰቦች መገኘታቸውን የኢዜአ ሪፖርተሮች ከየስፍራው ዘገበዋል።