ነሀሴ 21 ቀን 2013 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ የቡድን 20 አባል ሀገራትንና ጀርመን በአፍሪካ የግሉ ሴክተር ተሳታፊ እንዲሆን የሚያደርጉትን ጥረት ታደንቃለች ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አህመድ ገለጹ፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አህመድ “ለንግድ እና ኢንቨስትመንት ማዕቀፋዊ ሁኔታዎች” በሚል ርዕስ በጀርመን እየተካሄደ ባለው የኮምፓክት ዊዝ አፍሪካ ኢኒሼቲቭ ኮንፈረን በበይነ መረብ ተሳትፈዋል፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ አባል አገራቱ ለግሉ ሴክተር እያደረጉት ያለውን ድጋፍ አድንቀው፤ ለመዋዕለ ነዋይ ፍሰት ምቹ ነባራዊ ሁኔታ እንዲኖር ለማስቻል በኢትዮጵያ የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ አማካኝነት ማክሮ ኢኮኖሚያ፣ መዋቅር እና የዘርፍ ማሻሻያዎች መደረጋቸውን ተናግረዋል።
በዚህም የግሉን ኢንቨስትመንት በማስፋፋት ኢትዮጵያ በጀመረችው ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርም ብዙ ለውጦች እየታዩ መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡
ጠቅላይ ሚነስትር አቢይ የኮምፓክት ዊዝ አፍሪካ ኢኒሼቲቭ በአፍሪካ ተጨባጭ ለውጥ እንደሚያመጣ ያላቸውን እምነትም ገልጸዋል፡፡
በኢትዮ ቴሌኮም የግሉ ዘርፍ ተሳትፎ እንዲኖር፣ ስታርት አፕ መደገፍ እና አሰራርን ወደዲጂታል አገልግሎት መቀየር የግል ኢንቨስትመንት እንዲስፋፍ ጥሩ ጅምር መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በኢኮኖሚ ላይ ጫና ቢፈጥርም በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ለመጀመሪያ ጊዜ 4 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ የውጭ ምንዛሬ መገኘቱን ተናግረዋል፡፡
የኮምፓክት ዊዝ አፍሪካ ኢኒሼቲቭ የግል ኢንቨስትመንትን በአፍሪካ ለማስፋፋት የቡድን 20 አባል ሀገራት በጀርመን መራሔተ-መንግሥት አንጌላ ሜርክል አነሳሽነት የተመሠረተ ነው፡፡