በመጪዎቹ አስር ዓመታት በኢትዮጵያ 7 ነጥብ 2 ሚሊዮን ቤቶች ይገነባሉ

አዲስ አበባ፤ ነሐሴ 21/2013(ኢዜአ) በቀጣዮቹ አስር ዓመታት የቤት ልማት ፕሮግራም በአገር አቀፍ ደረጃ 7 ነጥብ 2 ሚሊዮን ቤቶች ለመገንባት መታቀዱን የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሀመድ ተናገሩ።
ሚኒስትሯ ይህንን የተናገሩት አገር አቀፍ የከተማ ቤቶች መረጃ አስተዳደር የመረጃ ቋት /ሶፍትዌር/ይፋ ሲያደርጉ ነው።
እንደ ሚኒስትር አይሻ ገለጻ ከ2013 እስከ 2022 ዓ.ም በሚተገበረው የአስር ዓመት መሪ ዕቅድ በቤት ልማት ፕሮግራም በርካታ ቤቶች ይገነባሉ።
በከተማ ቤቶች ልማት ፕሮግራም 4 ነጥብ 4 ሚሊዮን፤ በገጠር ደግሞ 2 ነጥብ 8 ሚሊዮን ቤቶች ለመገንባት ታቅዷል ብለዋል።
በአስር ዓመቱ መሪ የልማት ዕቅድ የተቀመጡ ዕቅዶችን በተሟላ መልኩ ለመፈፀም አስፈላጊው ዝግጅት ተጠናቆ የትግበራ ምዕራፍ መጀመሩንም ጠቁመዋል።
በዘርፉ የሚታየውን ብልሹ አሰራር ለመከላከል አገር አቀፍ የከተማ ቤቶች መረጃ አስተዳደር የመረጃ ቋት በማልማት ወደ ስራ ተገብቷል ብለዋል።
የቤቶች ልማት ስራውን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በማገዝና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመፍታት በፕሮግራሙ በሚገነቡ ቤቶች ተጠቃሚ መሆን የሚገባቸው ዜጎች እንዲጠቀሙ ይደረጋል ነው ያሉት።
የመረጃ ቋቱ ለፖሊሲ አውጪዎችና ተመራማሪዎች ተጨባጭ የቤቶች መረጃ ተደራሽ በማድረግ በዘርፉ የሚስተዋሉ ብልሹ አሰራሮችን ማረም እንደሚያስችልም ገልጸዋል።
የሕዝብ የልማት ጥያቄ በስፋት ከሚነሳባቸው ዘርፎች አንዱ የቤት ልማትና አስተዳደር ቢሆንም አዲስ አበባን ጨምሮ በአገር አቀፍ ደረጃ የመረጃ አያያዝና አስተዳደር ክፍተት መኖሩን አመላክተዋል።
የሚኒስቴሩ የመኖሪያ ቤቶች ልማትና ግብይት ጥናት ዳይሬክተር ጸጋዬ ሞሼ የመረጃ ቋቱ የቤቶችን ቁጥር፣ አይነት፣ መገኛቸውን፣ የጥራት ደረጃቸውንና ያስቆጠሩትን ዕድሜ ማወቅ ያስችላል ብለዋል።
አንድ ግለስብ ስንት ቤት፣ የት አካባቢ አለው የሚሉ መረጃዎችን ለማወቅ፤ በዚህም ሕገ-ወጥ አሰራርን ለመከላከል ያግዛልም ነው ያሉት።
ሚኒስቴሩ ክልሎች በመረጃ ቋቱ የራሳቸውን የይለፍ ቃል ተጠቅመው እንዲገቡ በማድረግ በተዋረድ እስከታችኛው መዋቅር ድረስ መረጃ መሰብሰብ ይችላል።
በአገር አቀፍ ደረጃ የሚገኙ የከተማ ቤቶች ቁጥር ትክክለኛ መረጃ ላይ ተመስርቶ ማወቅ ባለመቻሉ የቤት አቅርቦትና ፍላጎት ጥምርታን መለየትን አስቸጋሪ እንዳደረገው በተካሄዱ ጥናቶች ተመላክቷል።
ይህ ፍትሃዊ ያልሆነ የቤቶች ክፍፍል እንዲፈጠርና በዘርፉም መልካም አስተዳደር ዕውን እንዳይሆን ማድረጉም ተጠቁሟል።