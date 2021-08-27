እናቶች ከስንቅ ዝግጅት ባሻገር ለሠራዊቱ ደጀን ለመሆን ተዘጋጅተዋል

አዲስ አበባ ነሃሴ 21/2013(ኢዜአ) ለአገር መከላከያ ሠራዊት ስንቅ ከማዘጋጀት ባሻገር ሁለንተናዊ ድጋፍ በማድረግ ደጀንነታቸውን ለማረጋገጥ እንደሚሰሩ የአዲስ አበባ ልደታ ክፍለ ከተማ እናቶች ገለጹ።
የክፍለ ከተማው የተማሪዎች ምገባ ኤጀንሲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ሠራተኛ እናቶችና የአመራር አባላት ለሠራዊቱ ስንቅ አዘጋጅተዋል።
በስንቅ ዝግጅቱ የተሳተፉት እናቶች የመከላከያ ሠራዊቱን ከምግብ ዝግጅት ጀምሮ ሁለንተናዊ ድጋፍ ለማድረግ ግንባር ድረስ ለመሔድ ያላቸውን ቁርጠኝነት ገልጸዋል።
ሽብርተኛው የህወሓት ቡድን ኢትዮጵያ ላይ የደቀነው አደጋ እስከሚወገድ ድረስ ከሠራዊቱ ጎን በመቆም ድጋፋቸውን እንደሚቀጥሉም አረጋግጠዋል።
“ለመከላከያ ሠራዊት የተለያየ ድጋፍ እያደረግን ነው የሚሉትወይዘሮ አስቴር በላይነህ ከአገር በላይ ምንም ነገር የለም ብለዋል።
የክፍለ ከተማው የተማሪዎች ኤጀንሲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ሄለን መሀመድ፤ ተማሪዎችን በመመገብ የተሳተፉ እናቶችና የአመራር አባላቱ በአገሪቷ የተጋረጠውን አደጋ ለመከላከል ተዘጋጅተናል ብለዋል።
በአገር አቀፍ ደረጃ ሕዝቡ ለመከላከያ ሠራዊቱ እያደረገ ያለው ድጋፍ ተጠናክሮ ቀጥሏል።