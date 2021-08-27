ኦዳ ቡልቱም ዩኒቨርሲቲ ነገ 1ሺህ 354 ተማሪዎችን ያስመርቃል

ጭሮ፤ ነሐሴ 21/2013 (ኢዜአ) ኦዳ ቡልቱም ዩኒቨርሲቲ በመደበኛና ተከታታይ መርሀ ግብሮች ለሶስተኛ ጊዜ ያሰለጠናቸውን 1ሺህ 354 ተማሪዎችን ነገ እንደሚያስመርቅ አስታወቀ፡፡
ተቋሙ ካሉት 35 የትምህርት ክፍሎች ውስጥ በ29ኙ ትምህርታቸውን ተከታትለው ማጠናቀቃቸውን በምዘና የተረጋገጠላቸው ተማሪዎችን ነው ነገ የሚያስመርቀው።
የዩኒቨርሲቲው የህዝብና የውጭ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ፍቃዱ ኢርኮ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ዩኒቨርሲቲው የማህበራዊና ስነ-ሰብ ኮሌጅ፣ መሬት አስተዳደርና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ለመጀመሪያ ጊዜ ተማሪዎችን የሚያስመርቁ የትምህርት ክፍሎች ናቸው፡፡
ቀሪዎቹ የትምህርት ክፍሎች ተቋሙ ለሶስተኛ ጊዜ ያሰለጠናቸው መሆናቸውን ተናግረዋል።
ኦዳ ቡልቱም ዩኒቨርሲቲ ከጊዜ ወደ ጊዜ የቅበላ አቅሙንና የትምህርት ዘርፎችን እየጨመረ የስልጠና መስኮችን እያሰፋ የመጣ ተቋም ነው ብለዋል ዳይሬክተሩ፡፡
በግብርናና የተፈጥሮ ሀብት አያያዝ በልዩ የበጋ ወቅት ስልጠና አርሶ አደሩ ከራሱ አልፎ ለገበያ የሚተርፍ እንዲያመርት ዘርፉን በማዘመን አለም አቀፍ ተወዳዳሪ እንዲሆን ጥረት እያደረገ እንደሚገኝም ጠቅሰዋል፡፡