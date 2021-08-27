ኢትዮጵያ የገጠማትን ፈተና እንድትሻገር ሁሉንም አይነት ድጋፍ እናደርጋለን

አዲስ አበባ፣ ነሃሴ 21/2013 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ የገጠማትን ፈተና እንድትሻገር የሚጠበቅባቸውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ የፌዴራል አነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪግ ኢንዱስትሪ ማስፋፊያ ባለስልጣን ሠራተኞች ገለጹ።
የባለስልጣኑ ሠራተኞችና የአመራር አባላት ለአገር መከላከያ ሠራዊት ደም ለግሰዋል።
የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር አቶ አስፋው አበበ፣ ሕይወቱን መስዋዕት እያደረገ ያለውን የመከላከያ ሠራዊት መደገፍ ተገቢና ምርጫ የማይሰጠው ተግባር ነው
ሁሉም ዜጋ በየተሰማራበት መስክ የተሻለ በመስራት አገሪቷ ከገጠሟት ፈተናዎች እንድትሻገር ማድረግም ለአገር የሚከፈል መስዋዕትነት ነው ብለዋል።
የተቋሙ ሠራተኞችና የአመራር አባላት ቀደም ሲል ለመከላከያ ሠራዊቱ የአንድ ወር ደመወዛቸውን መስጠታቸውን አስታውሰው፤ የቁሳቁስ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ጠቁመዋል።
“ዜጎች በአገራቸው ያለስጋት ተንቀሳቅሰው እንዲሰሩና ኑሯቸውን በሠላማዊ መንገድ መምራት እንዲችሉ አሸባሪውን ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በጋራ ማጥፋት ያስፈልጋል” ነው ያሉት።
ኢትዮጵያ የገጠማትን ፈተና ለማለፍ በአንድነት መቆም የሚያስፈልግበት ወቅት በመሆኑ ሁሉም በየተሰማራበት መስክ አገር የሚጠቅሙና ሕዝቡን ከድሕነት በሚያወጡ ስራዎች ላይ ማተኮር አለበት ብለዋል፡፡
የውጭ ሃይሎችን ጫና ለመቀነስ አገር በቀል እውቅትን ከዘመናዊው ጋር ማቀናጀት የሚቻልበትን አቅጣጫ መቀየስ እንደሚያስፈልግም አመልክተዋል፡፡
የተቋሙ ሠራተኛ አቶ ጋሻው ካሴ የአገርን ሉዓላዊነት ለማስከበር መስዋዕትነት እየከፈለ ላለው ሠራዊት ከገንዘብና ከደም ልገሳ በተጨማሪ አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።
አገር ለማፍረስ እየተንቀሳቀሰ የሚገኘውን አሸባሪውን የህወሓት ቡድን ለመደምሰስ ‘በግንባር ለመሰለፍም ቢሆን ዝግጁ ነኝ’ ነው ያሉት።
አቶ አበበ በላይም አሸባሪውን የህወሓት ቡድን ለመደምሰስ ወደ ግንባር በመሔድ ለሠራዊቱ ደጀን ለመሆን መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል።