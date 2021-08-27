የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመረጃ አያያዝ ስርአታቸውን እንዲያሻሽሉ ተጠየቀ

አዲስ አበባ ነሃሴ 21/2013(ኢዜአ) የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመረጃ አያያዝ ስርአታቸውን እንዲያሻሽሉ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አሳሰበ።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ከግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ባለቤቶች ጋር በመሰረታዊ መረጃ እና በክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ዙሪያ ምክክር አድርጓል።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሙሉ ነጋ፤ መንግስት ለከፍተኛ ትምህርት ልዩ ትኩረት በመስጠት የትምህርት ተደራሽነትን፣ ፍትሃዊነትን፣ አግባብነትን፣ ጥራትንና ውጤታማነትን ለማረጋገጥ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በተለይ የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ በሚደረገው ጥረት የመረጃ አያያዝና አደረጃጀት ከፍተኛ አስተዋፅኦ አለው ብለዋል።
ከዚህ አኳያ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በመረጃ አያያዝና አደረጃጀት ላይ ከፍተኛ ክፍተት ይታይባቸዋል ነው ያሉት ዶክተር ሙሉ።
በዚህም የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በመረጃ አያያዝ ላይ ያለባቸውን ክፍተት በመሙላት ስለ ተማሪዎቻቸውም ሆነ ስለሚሰጧቸው የትምህርት ፕሮግራሞች ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃዎችን አደራጅተው መያዝ ይጠበቅባቸዋል ብለዋል።
የከፍተኛ ትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል ተመራማሪ አቶ ኤፍሬም ላቀው በበኩላቸው በግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ ያለው የመረጃ አያያዝና አደረጃጀት ስርአት ክፍተት ያለበት መሆኑ በዘርፉ በሚቀርቡ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ላይ ተጽእኖ እያሳደረ መሆኑን ገልጸዋል።
በህግና በመረጃ ነጻነት አዋጅ መሰረት ተቋማት መረጃን በአግባቡ የመሰነድ እና የማቅረብ ግዴታ እንዳለባቸው ጠቁመዋል።
በመሆኑም የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃን በማቅረብ ለትምህርት ሴክተሩ ውጤታማነት የበኩላቸውን ሃላፊነት እንዲወጡ አሳስበዋል።
የግል ከፍተኛ ትምሀርት ተቋማቱ በበኩላቸው፤ መረጃን በአግባቡ ለማደራጀት እንዲያስችል በቴክኖሎጂ የታገዘ አሰራርን የሚያጠናክሩ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ቁጥር 57 መድረሱ ተጠቅሷል፡፡
300 የሚሆኑ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚገኙ መሆናቸውንም ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመላክታል።