በምስራቅ ሐረርጌ ዞን የተከሰተውን የእንስሳት በሽታ ለመከላከል ቤት ለቤት ህክምና እየተሰጠ ነው

ሐረር፤ ነሐሴ 20 /2013(ኢዜአ) በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ የተከሰተውን የእንስሳት በሽታ ለመከላከል ለቤት እንስሳት ህክምና እየተሰጠ ነው።
በዞኑ የእንስሳት እና ዓሣ ሀብት ልማት ጽህፈት ቤት የእንስሳት ጤና ጥበቃ ቡድን መሪ ዶክተር በሻህወረድ ሽፈራው ፤ በዞኑ አርብቶ አደር ወረዳዎች ከአየር ንብረት ለውጥ /ውርጭ/ ጋር ተያይዞ የእንስሳት በሽታ መከሰቱን ተናግረዋል።
ቡድን መሪው እንዳሉት፤ ከሦስት ሳምንት በፊት በዞኑ የተከሰተውን የእንስሳት በሽታ ዓይነት በቤተ ሙከራ በመለየት የሕክምና መድሃኒቶችንና ክትባት ከሐረማያ ዩኒቨርሲቲ፣ ከግብርና ሚኒስቴር እና ከኦሮሚያ ክልል ለማሟላት ጥረት ተደርጓል።
ከእዚህ ጎን ለጎን የሕክምና ባለሙያዎችን ወደአካባቢው በመላክ በሽታው በተከሰተበት የዞኑ 12 የአርብቶ አደር ወረዳዎች እስካሁን ድረስ ከ200ሺህ በላይ እንስሳት የህክምናና ክትባት አገልግሎት መሰጠቱን አመልክተዋል።
“በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ የበሽታው ምልክት ለታየባቸው ከብቶች የክትባትም ሆነ የህክምና አገልግሎት በመስጠት በሽታውን ለመቆጣጠር በትኩረት ይሰራል” ብለዋል።
የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የእንስሳት ሕክምና ኮሌጅ ዲን ፕሮፌሰር አደም ሂኮ በበኩላቸው፤ በዞኑ ከአየር ንበረት ለውጥ ጋር ተያይዞ የውስጥ እና ውጭ ጥገኛ በሸታዎች መከሰታቸውን ተናግረዋል።
“ሐረማያ ዩኒቨርሲቲም ከ400 ሺህ ብር በላይ የተገዙ መድሃኒቶችን እንዲሁም ባለሙያዎችን በማቅረብ በሽታውን ለመቆጣጠር በጋራ እየሰራ ይገኛል” ብለዋል።
በቀጣይም ለእንስሳቱ አስቀድሞ የክትባት አገልግሎቶች መስጠት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ በትኩረት እንደሚሰራ ነው ያመለከቱት።
“በዚህ ወር መጀመሪያ ከብቶቻችን በበሽታ ተይዘው ነበር፤ የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ እና ዞኑ ባደረጉልን ርብርብ አፋጣኝ መፍትሄ ማግኘት ችለናል፤ በዚህም ደስተኞች ነን” ያሉት ደግሞ በዞኑ ጭናክሰን ወረዳ የመረር ቀበሌ አርብቶ አደር ነገዬ አብዱላሂ ናቸው።
ሌላው አርብቶ አደር አብዲ ሙመድ ፤ ከብቶቻቸው ላይ በሽታ ቢከሰትም የህክምናና የክትባት አገልግሎት በመሰጠቱ እየዳኑ መሆናቸውን ነው የተናገሩት።
“መንግስት ለችግራችን ቶሎ ደርሶልን መፍትሄ በመስጠቱ እናመሰግናለን፤ በቀጣይም እንዲህ ዓይነቱ ፈጣን ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንፈልጋለን” ብለዋል።
በምስራቅ ሐረርጌ ዞን በተከሰተው የእንስሳት በሽታ በአጠቃላይ ከ7ሺህ በላይ ከብቶች እና አህዮች መሞታቸውን ከእንስሳት እና ዓሣ ሀብት ልማት ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያሳያል።