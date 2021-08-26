አሸባሪው ሕወሓት በሚፈጽመው ጥቃት ሰብዓዊ ቀውስ እንዳይባባስ ዓለምአቀፉ ማህበረሰብ ጫና በማሳደር ሊያስቆመው ይገባል

ነሀሴ20/2021 (ኢዜአ) አሸባሪው ሕወሓት በሚፈጽመው ጥቃት የደረሰው ሰብዓዊ ቀውስ እየተባባሰ እንዳይመጣ ዓለምአቀፉ ማህበረሰብ ጫና በማሳደር ሊያስቆመው እንደሚገባ የብሔራዊ የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን አሳሰበ።
በትግራይ፣ በአማራና በአፋር ክልሎች የሰብዓዊ እርዳታ ድጋፍ በተመለከተ አዲስ አበባ ለሚገኙ ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ አባላት በትላንትናው ዕለት ገለጻ ተደርጓል።
የብሔራዊ የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽነሩ ምትኩ ካሳ እንደገለጹት፤ መንግሥት የሰብዓዊ ድጋፉን ለማሳለጥ ከተለያዩ አጋር አካላት ጋር እየሰራ ነው።
የፌዴራል መንግስት ባለፉት ጊዜያት አሸባሪው ቡድን በአፋርና አማራ ክልሎች በፈጸመው ጥቃት ምክንያት ለተፈናቀሉ ዜጎች ሰብዓዊ ድጋፍ በአግባቡ እንዲደርስ ትኩረት አድርጎ ሲሰራ መቆየቱን ገልጸዋል።
አሸባሪው ሕወሓት የጠብ አጫሪነት ትንኮሳውን የማያቆም ከሆነ ሰብዓዊ ቀውሱ ከዚህ በላይ ሊባባስ እንደሚችል ነው የገለጹት።
ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብም ይህንን ከግምት በማስገባት በአሸባሪው ቡድን ላይ ጫና እንዲያሳድሩ ጥሪ አቅርበዋል።
በአማራና በአፋር ክልሎች ለተፈናቀሉ ዜጎች ኮሚሽኑ ከኮምቦልቻ፣ ወረታና አዳማ ከሚገኘው ማዕከላዊ መጋዘን የዱቄት እህልና አልሚ ምግብ እያቀረበላቸው መሆኑን ጠቁመዋል።
እንዲያም ሆኖ የሚደረገው ሰብዓዊ ድጋፍ በሚፈለገው ደረጃ አለመሆኑን ጠቁመው፤ “ድጋፉ እንዲጨምር ከአጋር አካላት ጋር እየተሰራ ነው” ብለዋል።
የግብርና ሚኒስትር ዴኤታ ሳኒ ረዲ በበኩላቸው፤ አሸባሪው ቡድን በሚያደርጋቸው ትንኮሳዎች ለትግራይ ክልል መድረስ ያለበት ማዳበሪያና ዘር ማድረስ አለመቻሉን ገልጸዋል።
ይሁን እንጂ ሚኒስቴሩ ባገኘው ምቹ መንገድ ማዳበሪያዎቹና ዘሮቹን ወደ ትግራይ ክልል እየላከ መሆኑን ገልጸው፤ “ቀሪዎቹንም ለመላክ እየተሰራ ነው” ብለዋል።
በተመሳሳይ ቡድኑ ጥቃቱን ወደ አማራና አፋር ክልሎች ማስፋቱን ተከትሎ በተለይም በአማራ ክልል የእርሻ ሥራ ማስተጓጎሉንም ነው ለአብነት ያነሱት።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ሬድዋን ሁሴን በበኩላቸው እንደገለጹት፤ የአሸባሪው ህወሃት የሽብር ድርጊት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በጽኑ ሊያወግዝ ይገባል።
በአሁኑ ወቅት ወደ ትግራይ ክልል እህል ጭነው የሚሄዱት ተሽከርካሪዎች ቁጥር አነስተኛ መሆኑን ጠቁመው፤ ይህንም ለመጨመር አጋር አካላት ትብብር እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።
በሌላ በኩል እህል ጭነው የሚሄዱ ተሽከርካሪዎች እንዳይዘገዩ ለማድረግ የፍተሻ ጣቢያዎችን ቁጥር የመቀነስ ሥራ እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል።